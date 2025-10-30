La película de Call of Duty ya tendría director

La producción ya va tomando forma

La franquicia de Call of Duty se encuentra en una etapa en la que las ventas han bajado un poco, más si hablamos de que ahora sus juegos principales llegan en día uno a plataformas como Game Pass. Sin embargo, Activision quiere encontrar la manera de seguir generando millones, por eso se habló hace años de una película live action. Y ahora, los detalles de dicha producción avanzan de manera constante.





Según los medios, Paramount Pictures y Activision están avanzando con el proyecto y ya negocian con dos nombres de peso: Taylor Sheridan, creador de Yellowstone, se encuentra en conversaciones para escribir el guion, mientras que Peter Berg (Lone Survivor) estaría cerca de cerrar un acuerdo para dirigir la película de acción real.

Sheridan, reconocido por su enfoque realista en dramas de alto impacto, firmó recientemente un contrato multimillonario con NBCUniversal tras su salida de Paramount+, donde fue responsable de éxitos como Tulsa King, Mayor of Kingstown y Lawman: Bass Reeves. Su participación marcaría un giro significativo para la producción, prometiendo una narrativa intensa y centrada en el drama humano dentro del universo bélico de Call of Duty.

Por su parte, Peter Berg aportaría su experiencia en cine militar y de acción, con títulos como Hancock y Lone Survivor, lo que encajaría perfectamente con el tono realista que la saga busca llevar a la gran pantalla. Aún no se ha confirmado qué periodo histórico cubrirá la historia, ya que la franquicia ha explorado desde la Segunda Guerra Mundial hasta conflictos modernos y futuristas.

Aunque Activision lleva desarrollando una adaptación desde 2009, esta es la primera vez que el proyecto parece avanzar de forma concreta. Con Sheridan y Berg al frente, la película de Call of Duty podría finalmente dar el salto al cine con una visión más madura y fiel al espíritu de los videojuegos que han definido el género de disparos durante más de dos décadas.

Vía: IGN

Nota del autor: Creo que puede ser una franquicia sencilla de pasar al cine. La vendes como una cinta de guerra con estrellas de hollywood y listo.