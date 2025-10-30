    Los jugadores no están contentos con el nuevo mapa de Battlefield 6

    30/10/2025 1:53 p. m.

    Battlefield 6 llegó para quedarse. Pese a todas las dudas que generó el inicio de este título, EA ha dejado en claro que tienen mucho contenido en puerta para esta experiencia. Sin embargo, el público no ha reaccionado de una forma positiva al primer nuevo mapa para esta entrega, lo cual ha sorprendido a más de un fan.

    Hace unos días dio pie la primera temporada de Battlefield 6. Esto no solo trajo consigo un battle royale gratuito, sino que también agregó el mapa de Blackwell Fields, el cual no ha gozado de una recepción positiva por parte de la comunidad. En general, los jugadores no están contentos con su enfoque abierto y escasas coberturas, además de su tamaño demasiado reducido para los estándares de la saga.

    Un mal paso para Battlefield 6

    Estos y más problemas convierten a las partidas en un terreno fértil para francotiradores y tanques antiaéreos, dejando a los jugadores vulnerables desde el momento en que aparecen en el mapa. De igual forma, el público se ha quejado de la falta de espacio aéreo para las aeronaves. Algunas opiniones van más allá, mencionando que el diseño de este mapa es similar a lo que encontramos en Call of Duty, lo cual algunos han considerado un grave insulto.

    Afortunadamente, no todas son malas noticias, ya que el modo battle royale de Battlefield 6 ha gozado de una mejor recepción en los últimos días. De esta forma, muchos esperan que EA tome en consideración las opiniones de la comunidad y nos ofrezca un mejor diseño de mapa en futuras actualizaciones.

    La primera temporada de Battlefield 6 va a durar el resto del año, y en los próximos meses se agregarán dos mapas, por lo que será interesante ver cómo reaccionará la comunidad. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este contenido aquí. De igual forma, Battlefield 6 podría llegar al Switch 2.

    Nota del Autor:

    La opinión de los jugadores siempre es importante, pero cuando hablamos de juegos enfocados a experiencias longevas, escuchar a la comunidad es fundamental. Si no fuera por ellos, es probable que el soporte para Battlefield 6 termine antes de lo esperado.

    Vía: Reddit 

