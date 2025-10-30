    Super Smash Bros. podría tener su propia película

    Por 0 COMENTARIOS30/10/2025 3:03 p. m.

    Los fans de la empresa estarán contentos

    Nintendo está a un proceso de renovación, ya que no solo están apostando por lanzar videojuegos, pues hace poco tiempo expandieron sus horizontes con productos como las películas, y prueba de ello es que Super Mario tendrá su secuela en 2026, así como The Legend of Zelda su primera interacción en el cine. Con esto en mente, los fans quieren ir un paso más allá con la nueva dirección, teniendo una reunión estilo Avengers.

    Un nuevo rumor apunta a que la gran N y el estudio Illumination estarían construyendo un ambicioso universo cinematográfico compartido basado en sus franquicias más queridas, con la meta de llegar a una gran película de Super Smash Bros. en los próximos años.

    De acuerdo con la cuenta especializada en filtraciones de cine @MyTimeToShineH, el plan de ambas compañías sería expandir el éxito de Super Mario Bros. La Película mediante nuevas producciones centradas en distintos personajes del universo de Nintendo. Entre ellas, se menciona una película dedicada a Donkey Kong, así como proyectos en desarrollo inspirados en Luigi’s Mansion y un spin-off protagonizado por la Princesa Peach.

    Estas producciones funcionarían como piezas individuales dentro de un mismo universo narrativo, que conectaría gradualmente a los personajes más emblemáticos de Nintendo hasta llegar a un gran evento cinematográfico inspirado en Super Smash Bros., el popular juego de lucha que reúne a héroes y villanos de múltiples sagas de la compañía.

    Aunque por ahora no existe confirmación oficial por parte de Illumination, el rumor ha generado una gran expectativa entre los fanáticos, quienes desde el éxito de la saga crossover han especulado con la posibilidad de un “Nintendo Cinematic Universe”. Si el reporte resulta cierto, podría tratarse de uno de los proyectos animados más ambiciosos de los próximos años.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: La verdad, preferiría que a Mario lo mantuvieran a parte y cada quién su universo. No me interesa ver a Luigi interactuando con Pikachu o algo así.

