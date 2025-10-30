Nuevo anime de los productores de Solo Leveling arrasa en Japón

Japón tiene un nuevo favorito
El éxito de Solo Leveling parecía imparable tras su dominio en premiaciones recientes, donde fue reconocido como el Mejor anime del año y rompió récords de audiencia en la plataforma. Sin embargo, la industria no se detiene, y un nuevo título ha tomado por sorpresa a todos. Se trata de Makeine: Too Many Losing Heroines!, el anime que actualmente arrasa en Japón y que incluso ha superado al ya mencionado y a Los diarios de la boticaria.
Producido también por A-1 Pictures, el mismo estudio detrás de Solo Leveling, Makeine: Too Many Losing Heroines! fue nombrada Mejor anime del año en los prestigiosos Anime Awards Newtype, organizados por la revista japonesa Monthly Newtype. Basada en la obra de Takibi Amamori e ilustrada por Imigimuru, la serie destaca por su animación detallada, una dirección artística pulida y un tratamiento emocional que ha conectado con el público nipón.
Con 12 episodios disponibles en plataformas de streaming como Crunchyroll, la historia sigue a Nukumizu Kazuhiko, un joven solitario que presencia cómo la popular Yanami Anna es rechazada por su amor de la infancia. Lo que comienza como un incidente aislado pronto se convierte en un patrón, cuando todas las chicas más admiradas del instituto empiezan a ser rechazadas una tras otra.
Kazuhiko se ve arrastrado al centro de un torbellino emocional donde las heroínas se enfrentan a sus propios sentimientos y frustraciones, dando vida a una historia que mezcla humor, romance y reflexión sobre las expectativas amorosas. Con su frescura narrativa y una producción de alto nivel, Makeine se perfila como el nuevo gran fenómeno del anime moderno. Por lo que no extrañaría que el mundo lo conozca dentro de pocos meses.
Vía: VD
Nota del autor: No soy tan fanático del anime, pero creo que la premisa de este programa llama la atención. Lo veré cuando haya ofertas en Crunchyroll.