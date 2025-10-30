Final Fantasy VII Remake y Clair Obscur Expedition 33 lanzan arte colaborativo

Dos RPGs se unen

Si hablamos de videojuegos del género RPG, este año se lanzaron muchos que cautivaron al público, ya sean remakes o nuevas propuestas que cuentan con ideas de lo más llamativos. El proyecto que sorprendió definitivamente fue Clair Obscur: Expedition 33, a tal punto de ser considerado como el posible juego del año por muchos usuarios. Con esta fama generada, obviamente no faltarían colaboraciones especiales.

Square Enix, Kepler Interactive y Sandfall Interactive sorprendieron a los fans con la presentación de ilustraciones colaborativas entre Final Fantasy VII Remake y el ya mencionado juego durante un evento celebrado en París. Los diseños incluyen a Cloud Strife y Aerith Gainsborough, reinterpretados por Nicholas Maxson-Francombe, director de arte de Clair Obscur, mientras que los personajes de Clair Obscur fueron diseñados por Tetsuya Nomura, director creativo de la serie Final Fantasy VII Remake.

Esta colaboración coincide con el éxito de Clair Obscur: Expedition 33, que ha superado los 5 millones de copias vendidas en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, celebrando este hito con una próxima actualización que añadirá nuevas funciones y contenido para los jugadores.

Por su parte, las versiones de Final Fantasy VII Remake Intergrade para Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 tienen previsto su lanzamiento el 22 de enero de 2026, con una demo que llegará antes de finalizar 2025, ofreciendo a los fans una oportunidad de experimentar el juego antes de su estreno oficial.

Esta colaboración marca un hito en la interacción entre dos universos de videojuegos distintos, combinando estilos artísticos y personajes emblemáticos que prometen cautivar tanto a seguidores de Final Fantasy como a los de Clair Obscur. Y quizá ir más allá en algún momento, como crossovers de personajes y armas.

Vía: FW

Nota del autor: La verdad se ve muy lindo el arte,ojalá hayan vendido una serigrafía a los asistentes del evento.