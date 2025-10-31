Clasifican el remake de Silent Hill 2 para Xbox

Ya casi en consolas Microsoft

El año pasado Konami y Bloober Team sorprendieron con el lanzamiento del remake de Silent Hill 2, producto que contra todo pronóstico resultó ser excelente en todos los sentidos, lo cual llevó incluso a que se aprobara una reedición del primer juego, el cual ya está en producción. Sin embargo, no todo el mundo pudo probar la obra antes mencionada, ya que solo se lanzó para PlayStation 5 y PC, aunque nuevas noticias indican que su panorama se ampliará pronto.





La Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB) ha listado recientemente la versión para Xbox Series X/S del remake , lo que sugiere que el título de terror psicológico podría llegar muy pronto a las consolas de Microsoft. Esta nueva entrada en el sitio web del organismo aparece de forma independiente a las ya existentes para PlayStation 5 y PC, publicadas antes del lanzamiento original en 2024.

El registro indica que el título ha sido reclasificado específicamente para Xbox Series X/S , lo que apunta a que el periodo de exclusividad en consolas habría llegado a su fin tras un año. El resumen de la calificación, que detalla los elementos violentos y temáticos que justifican su clasificación para mayores de 17 años, es idéntico al del lanzamiento previo, confirmando que se trata de la misma versión del remake.

El remake de Silent Hill 2 salió el 8 de octubre de 2024 como una exclusiva temporal para PS5, modernizando la historia de James Sunderland con gráficos renovados, una ambientación más inmersiva y un combate completamente rediseñado. Su llegada a Xbox Series X/S permitiría a una nueva base de jugadores adentrarse en uno de los relatos más perturbadores e icónicos del género de terror.

Hasta el momento, Konami no ha hecho un anuncio oficial sobre esta nueva versión, pero la clasificación de la ESR B suele ser uno de los pasos finales antes de confirmar un lanzamiento. Todo indica que el regreso a Silent Hill pronto se expandirá más alláy seguramente emocionará a más de un fanático. Quizá durante eventos como TGA 2025 se diga algo más.

Vía: VGC

Nota del autor: Es momento de que al fin llegue a Xbox, pensé que tardaría menos tiempo. Pero, más vale tarde que nunca.