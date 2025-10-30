Se estrena el nuevo anime del creador de Chainsaw Man

Ya casi se estrena una nueva propuesta

En estos momentos la franquicia de Chainsaw Man está más fuerte que nunca, pues la semana pasada se estrenó su nueva película que sirve como un puente hacia la siguiente temporada de la serie que se emitirá en Crunchyroll. Y hablando del tema, el creador de la franquicia en cuestión está celebrando, pero no por este anime en particular, sino por otra de sus ideas que finalmente está debutando en la pantalla.

Tatsuki Fujimoto prepara el lanzamiento de su nueva antología animada titulada Tatsuki Fujimoto 17-26, la cual estrenará el próximo 7 de noviembre en Prime Video. A diferencia de su exitoso manga adaptado por MAPPA, este proyecto no llegará a Crunchyroll, sino que formará parte de la creciente apuesta de Amazon por la animación japonesa, además de incluir doblaje al español desde su estreno.

La antología está compuesta por ocho relatos cortos, cada uno producido por distintos estudios de animación, con estilos e historias completamente independientes. Estas adaptaciones reúnen algunas de las obras que Fujimoto escribió entre los 17 y 26 años, ofreciendo una visión más íntima de su evolución como autor y explorando géneros que van del drama psicológico a la fantasía surrealista.

En entrevista, el propio Fujimoto confesó que sintió cierta ansiedad al saber que sus historias estudiantiles serían adaptadas al anime. “Me preguntaba si realmente estaba bien hacerlo, si no estaban demasiado inspiradas en otras obras. Sin embargo, aunque aún no las he visto, creo que gracias al trabajo de directores talentosos, se han convertido en producciones auténticas y bien elaboradas”, señaló.

El estreno de Tatsuki Fujimoto 17-26 coincide con el éxito continuo de Chainsaw Man, tanto en su manga como en su adaptación cinematográfica, consolidando a Fujimoto como una de las voces más influyentes de la animación contemporánea. Con este nuevo lanzamiento, Prime Video busca posicionarse como un competidor clave en cuanto al anime.

Vía: VD

Nota del autor: Es una temporada llena de series que prometen mucho. Así que tocará ver este experimento en noviembre.