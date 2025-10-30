    Los ingresos de Xbox caen de manera agresiva

    Xbox no está pasando por el mejor momento de su historia, dado que han salido noticias en relación a aumentos de precios y pérdida de identidad en relación a sus exclusivas, donde Halo era el último bastión de juegos que le dieran nombre a la marca y ahora aterrizará en PS5. Con esto en mente, hay todavía información por contar, misma que se relaciona a las ventas e ingresos dentro de la empresa.

    Microsoft publicó su informe financiero correspondiente al primer trimestre del año fiscal 2026, revelando una caída del 2% en los ingresos totales por videojuegos y una disminución del 29% en las ventas de hardware de Xbox. Pese a ello, la compañía destacó que el rendimiento del contenido de terceros fue “mejor de lo esperado”, impulsando parcialmente los resultados del segmento de entretenimiento digital.

    Durante el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2025, Microsoft registró ingresos totales por $77 700 millones USD, un incremento del 18% en comparación con el año anterior. Las ganancias netas fueron de $27,700 millones USD, lo que representa un aumento del 12%. Su división de Computación, que incluye Xbox, reportó ingresos de $13,800 millones USD, con un crecimiento interanual del 4%, impulsado principalmente por el éxito de sus servicios en la nube y la demanda de soluciones de inteligencia artificial.

    La compañía explicó que la caída en el sector de hardware se debió al bajo volumen de ventas en toda la línea de consolas Xbox, una tendencia que continúa afectando a la división de videojuegos. Sin embargo, el segmento de contenido y servicios aumentó un 1%, impulsado por las suscripciones a Xbox Game Pass y un mayor desempeño en los títulos de terceros, que ayudaron a mitigar la baja general.

    Amy Hood, directora financiera de Microsoft, señaló que el inicio del año fiscal fue “excelente”, superando las expectativas en ingresos y utilidades operativas gracias al sólido crecimiento de Cloud. De cara al segundo trimestre, la empresa espera ingresos de entre $79,500 y $80,600 millones de dólares, con una leve baja prevista en el contenido y los servicios de Xbox debido a la menor cantidad de lanzamientos exclusivos respecto al año anterior.

    Nota del autor: Digamos que tuvo partes negativas, pero la mayoría son negativas.

