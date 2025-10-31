El primer tráiler de Avengers: Doomsday se filtra

Las sospechas se volvieron reales

Desde hace ya un par de años, la empresa Marvel ha estado teniendo inconvenientes en la parte de sus películas, pues ciertas producciones de gran presupuesto no fueron bien aceptadas por los fans, especialmente Ant Man 3, The Marvels y hasta Thunderbolts, a pesar de que la última cosechó buenas críticas. Con esto en mente su carta para triunfar es Avengers: Doomsday, la cual apostará por reunir a muchos personajes y derrotar a un enemigo en común.

De acuerdo con múltiples insiders de la industria, el primer tráiler de la película ya fue filtrado en línea, revelando impactantes detalles sobre el estado del Doctor Doom y confirmando parte de los rumores que circulaban desde hace meses. Según las fuentes, el avance oficial será proyectado junto a Avatar: Fire and Ash, la nueva producción de James Cameron que llegará a los cines a finales de 2025.

Las filtraciones apuntan a que este primer adelanto mostrará a Doom gravemente herido y usando su armadura como soporte vital , revelando que el villano está completamente débil. Los Russo habrían optado por presentar al antagonista de la Saga del Multiverso como una figura trágica, inspirada en los clásicos del horror gótico. Este enfoque explicaría su obsesión por el hijo de Reed Richards y Sue Storm, a quien busca para curar sus heridas, retomando así los acontecimientos posteriores a Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

Aunque el tráiler completo se estrenará oficialmente durante la Super Bowl de 2026 , el teaser inicial incluirá secuencias de acción centradas en el propio Doom, mostrando parte de sus poderes y habilidades destructivas. Todo apunta a que los Russo pretenden ofrecer una versión del personaje mucho más oscura y perturbadora, capaz de redefinir al villano más icónico del universo Marvel.

Por el momento, Avengers: Doomsday mantiene su estreno programado para diciembre de 2026, marcando el inicio del clímax de la Saga del Multiverso y prometiendo convertirse en uno de los eventos cinematográficos más ambiciosos de la historia del UCM. Además, la siguiente parte, Secret Wars, saldrá justo un año después.

Vía: VD

Nota del autor: Estoy emocionado por lo que significa esta película. Lo malo, es que aún queda más de un año para poder disfrutarla.