Nintendo gana demanda contra streamer que pirateaba Switch

Tendrá que pagar una gran compensación

A lo largo de los últimos años, a Nintendo se le ha conocido por ser una empresa que tiene mucho cuidado con sus diferentes propiedades, sobre todo cuando la gente las usa de manera ilegal para sacar un beneficio. En la era de Switch todo se ha vuelto más fuerte con la distribución de ROMs, y un creador de contenido cruzó la línea, por lo que tomaron acciones legales de manera inmediata.

La empresa ha ganado una demanda contra Jesse Keighin, un jugador y streamer que transmitía en directo versiones pirateadas de juegos de Switch antes de su lanzamiento, mientras se burlaba abiertamente de la compañía afirmando que “podía hacerlo todo el día”. El creador de contenido, conocido en línea como Every Game Guru, había sido demandado en 2024 por la empresa japonesa tras múltiples transmisiones ilegales.

De acuerdo con la demanda, Keighin llegó a emitir en directo al menos diez juegos filtrados de Nintendo en varias plataformas desde 2022, incluyendo Mario & Luigi: Brothership, el más reciente en el momento de la acusación. Además, el streamer envió una carta a Nintendo jactándose de tener “mil canales secundarios” para continuar transmitiendo, y publicó mensajes provocativos en redes sociales asegurando que “controlaba las calles” frente a los abogados de la empresa.

El tribunal federal de Colorado dictó una sentencia en rebeldía después de que Keighin ignorara las notificaciones del caso, ordenándole pagar $17.500 dólares en daños y perjuicios. Sin embargo, el juez rechazó algunas de las solicitudes adicionales de Nintendo, como la destrucción de los “dispositivos de elusión” usados para la piratería, al considerar la petición poco clara e irrazonable.

Aunque la compañía podría haber reclamado una suma mucho mayor, hasta $100.000 dólares por los diez juegos pirateados, Nintendo optó por solicitar una compensación más moderada: $10.000 dólares por la infracción relacionada con Mario & Luigi: Brothership y $7.500 dólares adicionales por violaciones de su sistema de protección. El caso refuerza la firme postura de Nintendo frente a la piratería y las filtraciones de sus títulos antes de su estreno oficial.

Vía: VGC

Nota del autor: Esto nos enseña que no deberíamos burlarnos de las empresas, sobre todo con temas de derechos. Habrá que ver si sale otro valiente a intentar ganarles.