    Presentan nueva transformación de Freezer en Dragon Ball Xenoverse 2

    Por 0 COMENTARIOS31/10/2025 10:45 a. m.

    El personaje aún tiene que ofrecer

    La franquicia de Dragon Ball no para de que hablar a pesar de no tener nuevos productos en camino, ya que siempre se trata de ofrecer ilustraciones, figuras, juegos de móviles, entre más cosas que los fanáticos querrán comprar. Con esto en mente, el contenido de los videojuegos se sigue produciendo, sobre todo si hablamos de los lanzamientos de pelea, y ahora hay noticias relacionadas al emperador del universo.

    unque el anime y el manga se mantienen en pausa a la espera de novedades importantes, la franquicia continúa expandiéndose con fuerza en el terreno de los videojuegos. Títulos como Legends, FighterZ y Sparking! Zero siguen recibiendo contenido, mientras que Dragon Ball Xenoverse 2 acaba de sorprender a los fans con la presentación oficial de una nueva y temible forma para Freezer.

    El icónico villano del planeta que ya había alcanzado un nivel alto con su transformación Black Freezer en el manga de Dragon Ball Super, estrena ahora su forma Ultra dentro del tercer capítulo de Future Saga. Según la descripción oficial, esta expansión introduce “una alteración de la historia sin precedentes”, donde Freezer logra un poder tan colosal que él mismo define como “el poder de un dios recién nacido”.

    Aquí el tráiler:

    Visualmente, la transformación Ultra combina elementos de sus etapas más poderosas: el tono oscuro característico de Black Freezer, los reflejos morados y púrpuras de su forma original, y el brillo dorado de su fase Golden Freezer. El resultado es una fusión de energía pura y terror divino que refuerza su estatus como uno de los villanos más formidables del universo de peleadores.

    Con esta adición, Dragon Ball Xenoverse 2 continúa demostrando su vigencia después de casi una década en el mercado, reafirmándose como una pieza clave en la evolución moderna de la franquicia creada por Akira Toriyama y Toyotaro. No está de más mencionar, que este juego lanzó una versión nativa de Xbox Series X y PS5 hace no mucho.

    Nota del autor: La verdad luce bastante interesante la nueva fase de Freezer. Con esto nos dejan claro que nunca se quedará con formas limitadas.

    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
