Bob Esponja llegaría a Fortnite en un futuro

    03/11/2025 12:01 p. m.

    Fortnite se ha convertido en un centro de colaboraciones. Múltiples propiedades han gozado de algún tipo de relación con el famoso juego de Epic Games, y esta tendencia parece que no tiene. Aunque todos están enfocados en el contenido de The Simpsons, un nuevo rumor ha revelado que Bob Esponja llegaría a formar parte de este battle royale.

    Recientemente, usuarios encontraron una textura con la cara de Plankton dentro de los documentos de Fortnite. Aunque Epic Games o Nickelodeon se han mantenido en silencio, todo indica a que Bob Esponja y compañía llegarán al battle royale en un futuro. De esta forma, muchos esperan qué esta colaboración forme parte del Capítulo siete de esta experiencia.

    Fondo Bikini en Fortnite

    Considerando que las colaboraciones de Fornite van más allá de simplemente trajes inspirados en alguna propiedad, es muy probable que veamos armas y mecánicas especiales inspiradas en Bob Esponja. Incluso podríamos presenciar cómo es que parte del mapa del battle royale se transforma en una réplica de Fondo de Bikini, algo que sería un sueño hecho realidad para muchos fans.

    Lo interesante será ver cómo es que Epic Games logra adaptar el estilo característico de estas dos propiedades. Es probable que veamos a un Bob Esponja inspirado en el diseño que tomaron para The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water, lo cual sería replicado para el resto de los personajes. 

    Más colaboraciones en camino

    Sin embargo, aún falta algo de tiempo para tener una respuesta a estas y más preguntas. En estos momentos, Epic Games está enfocado en la colaboración con The Simpsons, y se espera que en un futuro veamos algo similar, pero dedicado a Harry Potter. Esto sin mencionar todos los eventos que aún son un secreto y estarán disponibles en un futuro sin determinar.

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver cuáles son los planes de Epic Games para Fortnite, pero todo indica a que Bob Esponja formará parte de estos planes. En temas relacionados, ya está disponible el demo del nuevo juego de Bob Esponja. De igual forma, personajes de Nickelodeon llegarán a Sonic Racing: CrossWorlds.

    Es increíble ver la forma en la que Fortnite ha crecido. En su momento, la colaboración con Avengers: Infinity War parecía una anomalía. Sin embargo, hoy en día parece que todas las propiedades del planeta necesitan tener algún tipo de presencia en este battle royale, y esto no va a cambiar.

