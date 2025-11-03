    Tráiler del nuevo arco de Spy x Family

    La tercera temporada de Spy x Family avanza a toda velocidad. Después de un par de episodios enfocados al día a día de la familia Forger, esta adaptación por fin nos mostrará uno de los eventos más amados de esta historia. De esta forma, el nuevo tráiler del anime nos da el primer vistazo al siguiente arco de Spy x Family.

    El más reciente tráiler de la tercera temporada de Spy x Family deja en claro que el anime adaptará la historia del Circo Rojo, el cual le da protagonista a Anya. Aquí, un grupo de rebeldes secuestran el autobús con nuestra protagonista y sus amigos. De esta forma, la historia nos presenta un conflicto en donde ni Loid o Yor podrán ayudar a su hija adoptada.

    La tercera temporada de Spy x Family ha logrado ser un éxito entre los fans. El trabajo de Wit Studio y CloverWorks ha sido capaz de mantener un gran balance entre la comida y la acción que caracteriza al trabajo original. De esta forma, se ha formado una gran comunidad que no puede esperar un solo segundo para ver qué le depara a esta familia.

    Lo mejor de todo, es que Spy x Family aún tiene mucho por contar. Si bien el anime cada día se acerca más y más al manga, la historia aún no acaba, por lo que tendremos que esperar un poco más para ver cómo es que la aventura avanza, especialmente considerando la gran revelación qué vimos hace un par de semanas.

    Recuerda, la tercera temporada de Spy x Family estrena un nuevo capítulo cada semana en Crunchyroll. En temas relacionados, esta es la programación de Crunchyroll para el resto del año. De igual forma, este es el anime mejor valorado del 2025.

