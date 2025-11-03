    Los jugadores no están contentos con Mortal Kombat: Legacy Kollection

    Por 0 COMENTARIOS03/11/2025 10:47 a. m.

    Mortal Kombat: Legacy Kollection ya está disponible. El trabajo de Digital Eclipse ha sido alabado por su gran trabajo al momento de ofrecer una colección que rinde homenaje a la historia de esta franquicia. Sin embargo, los fans no están del todo contentos, y es que algunos apartados, especialmente aquellos relacionados con el juego en línea, han dejado mucho a desear.

    En Steam, Mortal Kombat: Legacy Kollection cuenta con una calificación mixta por parte de la comunidad. La principal queja de la comunidad está relacionada con el input lag que hay en juegos como Mortal Kombat 3 y 4, algo que hace que la experiencia en línea no sea óptima. A la par, muchos han señalado que el apartado online es muy simple, al grado de que solo hay partidas rápidas.

    Digital Eclipse responde

    Afortunadamente, Digital Eclipse, los encargados de esta colección, están al tanto de estos problemas, y ya están trabajando en una solución. Hace unos días, los desarrolladores compartieron la primera actualización para Mortal Kombat: Legacy Kollection en Steam, la cual llegará esta semana a consolas, y en donde encontramos una serie de mejoras importantes al apartado en línea.

    Junto a esto, se espera que algunos de los problemas y glitches visuales que encontramos en Mortal Kombat 4 también tengan una solución en el futuro. Más allá de esto, Mortal Kombat: Legacy Kollection ha sido alabado por su gran homenaje a la serie, y todo el material adicional, algo que los verdaderos fans no se pueden dar el lujo de ignorar.

    Recuerda, Digital Eclipse ya está trabajando para solucionar todos los problemas de esta colección. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Mortal Kombat: Legacy Kollection. De igual forma, la película de Mortal Kombat adelanta su fecha de estreno.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Aunque es cierto que el apartado en línea siempre es importante en los juegos de peleas, estamos hablando de una colección de juegos clásicos, el verdadero valor de Mortal Kombat: Legacy Kollection está en todo su material adicional y en la forma en la que nos ofrece la oportunidad de disfrutar de entregas que no son tan fáciles de conseguir hoy en día.

    Vía: Steam

