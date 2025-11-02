Se dice que Resident Evil: Code: Veronica tendrá remake pronto

El sueño de muchos jugadores

Un nuevo informe apunta a que Capcom estaría trabajando en un esperado remake de Resident Evil: Code: Veronica, con planes de lanzamiento previstos para 2027. Según el sitio CBR, la compañía japonesa anunciaría oficialmente el proyecto en 2026, tras la llegada de Requiem.

El rumor proviene del reconocido insider Dusk Golem, quien asegura que el desarrollo del remake avanza con gran éxito y que la empresa se encuentra “extremadamente satisfecha” con los resultados. De acuerdo con la fuente, el nivel de calidad y avance del proyecto sería comparable al del aclamado Resident Evil 4 Remake, ya que ambos habrían superado las expectativas internas y se encontrarían por delante del calendario original.

Lanzado originalmente en el año 2000, Code: Veronica se sitúa tres meses después de los eventos de Resident Evil 2 y de forma paralela a Resident Evil 3: Nemesis, siguiendo a Claire Redfield en su búsqueda de su hermano Chris mientras enfrenta los horrores de Umbrella en una remota isla. Este título es considerado uno de los capítulos más importantes de la saga clásica y los fans llevan años pidiendo su regreso con una versión moderna.

Si bien Capcom no ha confirmado la información, el informe también sugiere que después del remake de Code: Veronica, el estudio podría trabajar en una nueva versión de RE 0. En contraste, un posible remake de RE5 no estaría contemplado por ahora, lo que refuerza la idea de que la empresa está enfocando sus esfuerzos en revivir las entregas más icónicas de la era clásica.

Vía: NT

Nota del autor: No sería mala idea, después de todo jamás he probado el original y quizá esta sea la entrada perfecta.







