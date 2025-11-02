    Se dice que Resident Evil: Code: Veronica tendrá remake pronto

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS02/11/2025 4:00 p. m.

    El sueño de muchos jugadores

    Un nuevo informe apunta a que Capcom estaría trabajando en un esperado remake de Resident Evil: Code: Veronica, con planes de lanzamiento previstos para 2027. Según el sitio CBR, la compañía japonesa anunciaría oficialmente el proyecto en 2026, tras la llegada de Requiem.

    El rumor proviene del reconocido insider Dusk Golem, quien asegura que el desarrollo del remake avanza con gran éxito y que la empresa se encuentra “extremadamente satisfecha” con los resultados. De acuerdo con la fuente, el nivel de calidad y avance del proyecto sería comparable al del aclamado Resident Evil 4 Remake, ya que ambos habrían superado las expectativas internas y se encontrarían por delante del calendario original.

    Lanzado originalmente en el año 2000, Code: Veronica se sitúa tres meses después de los eventos de Resident Evil 2 y de forma paralela a Resident Evil 3: Nemesis, siguiendo a Claire Redfield en su búsqueda de su hermano Chris mientras enfrenta los horrores de Umbrella en una remota isla. Este título es considerado uno de los capítulos más importantes de la saga clásica y los fans llevan años pidiendo su regreso con una versión moderna.

    Si bien Capcom no ha confirmado la información, el informe también sugiere que después del remake de Code: Veronica, el estudio podría trabajar en una nueva versión de RE 0. En contraste, un posible remake de RE5 no estaría contemplado por ahora, lo que refuerza la idea de que la empresa está enfocando sus esfuerzos en revivir las entregas más icónicas de la era clásica.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: No sería mala idea, después de todo jamás he probado el original y quizá esta sea la entrada perfecta.



    Etiquetas: , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Revelan precio de Resident Evil Generation Pack para Switch 2
    Revelan precio de Resident Evil Generation Pack para Switch 2
    La película de Call of Duty ya tendría director
    La película de Call of Duty ya tendría director
    Confirman que Toy Story 5 cambiará la franquicia de Pixar
    Confirman que Toy Story 5 cambiará la franquicia de Pixar
    Warner Bros. confirma nueva película precuela de El Conjuro
    Warner Bros. confirma nueva película precuela de El Conjuro
    Japón rechaza patente de Nintendo en caso contra Palworld
    Japón rechaza patente de Nintendo en caso contra Palworld
    Aquí está el primer tráiler de Scream 7
    Aquí está el primer tráiler de Scream 7
    Animal Crossing: New Horizons tendrá versión de Switch 2
    Animal Crossing: New Horizons tendrá versión de Switch 2
    PlayStation filtra a Leon en Resident Evil: Requiem
    PlayStation filtra a Leon en Resident Evil: Requiem
    La película de Hello Kitty estrenará en 2028
    La película de Hello Kitty estrenará en 2028
    New World de Amazon dejará de recibir actualizaciones
    New World de Amazon dejará de recibir actualizaciones
    Resident Evil 9 tendrá edición especial física
    Resident Evil 9 tendrá edición especial física
    Capcom confirma transmisión enfocada en Resident Evil 9
    Capcom confirma transmisión enfocada en Resident Evil 9
    Anuncian Pro Controller y Amiibo de Resident Evil 9 para Switch 2
    Anuncian Pro Controller y Amiibo de Resident Evil 9 para Switch 2
    Senado aprueba impuesto a videojuegos violentos en México
    Senado aprueba impuesto a videojuegos violentos en México
    Limited Run Games anuncia nueva versión de Little Samson
    Limited Run Games anuncia nueva versión de Little Samson
    Cinépolis proyectará película que fue prohibida en varios países
    Cinépolis proyectará película que fue prohibida en varios países
    El Día de Muertos llega a GTA Online
    El Día de Muertos llega a GTA Online
    Los servidores de Xbox caen debido a Microsoft Azure
    Los servidores de Xbox caen debido a Microsoft Azure
    Revelan los juegos que llegarán a PS Plus en noviembre 2025
    Revelan los juegos que llegarán a PS Plus en noviembre 2025
    Conoce Board, hardware que combina juegos de mesa y videojuegos
    Conoce Board, hardware que combina juegos de mesa y videojuegos
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo