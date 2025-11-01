    TOSE revela sus planes con el Nintendo Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/11/2025 9:00 a. m.

    TOSE se ha ganado el corazón de millones de jugadores al trabajar en promociones de gran calidad en los últimos años. Tan solo hay que recortar su trabajo en Paper Mario: The Thousand Year Door de Nintendo Switch. Ahora, la compañía ha confirmado que ya están trabajando en nuevos proyectos para el Switch 2.

    En una reciente sesión de preguntas y respuestas con inversionistas, TOSE reveló que ya están trabajando con el Switch 2. Esto no solo significa que están a cargo del desarrollo, co-desarrollo o la ayuda de proyectos creados específicamente para esta consola, sino que también han cambiado sus planes para contemplar este hardware en proyectos ya en marcha. 

    ¿Nuevo juego o remasterización?

    Durante la generación del Switch, TOSE trabajó junto a Nintendo, Square Enix y Bandai Namco en múltiples remasterizaciones. Además de Paper Mario: The Thousand Year Door, también ayudaron en Tales of Graces f Remastered, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, así como en un par de spin-offs completamente nuevos de Dragon Quest.

    De esta forma, queda claro que podrían entregarnos algún trabajo similar en un futuro, o volver a colaborar con alguna compañía para crear algo completamente nuevo. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, ya tenemos nuevos detalles sobre Dragon Quest VII Reimagined. De igual forma, explican por qué las compañías hacen tantos remakes.

    Imagen

    Vía: TOSE

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada
    Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
    Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
    Filtran imágenes del juego como servicio de God of War
    Filtran imágenes del juego como servicio de God of War
    Profeco cierra múltiples tiendas GamePlanet en México
    Profeco cierra múltiples tiendas GamePlanet en México
    Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento
    Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento
    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?
    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?
    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico
    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico
    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto
    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto
    Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC
    Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC
    El disco de The Outer Worlds 2 en PS5 solo es una llave
    El disco de The Outer Worlds 2 en PS5 solo es una llave
    Nintendo ofrece adelanto gratuito del libro de Metroid Prime
    Nintendo ofrece adelanto gratuito del libro de Metroid Prime
    Reportan múltiples problemas en MercurySteam
    Reportan múltiples problemas en MercurySteam
    Battlefield 6 podría llegar al Nintendo Switch 2
    Battlefield 6 podría llegar al Nintendo Switch 2
    Kirby Air Riders: el regreso de una joya olvidada
    Kirby Air Riders: el regreso de una joya olvidada
    Tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero para Switch 2 revela funciones especiales
    Tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero para Switch 2 revela funciones especiales
    El último capítulo de One Piece revela la clave del tesoro legendario
    El último capítulo de One Piece revela la clave del tesoro legendario
    Halo: Combat Evolved tendrá un remake para Xbox, PC y PS5
    Halo: Combat Evolved tendrá un remake para Xbox, PC y PS5
    ¿La película de Chainsaw Man cuenta con escena post créditos?
    ¿La película de Chainsaw Man cuenta con escena post créditos?
    Reportan envíos de correos falsos de Nintendo Switch Online
    Reportan envíos de correos falsos de Nintendo Switch Online
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo