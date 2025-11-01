TOSE revela sus planes con el Nintendo Switch 2

TOSE se ha ganado el corazón de millones de jugadores al trabajar en promociones de gran calidad en los últimos años. Tan solo hay que recortar su trabajo en Paper Mario: The Thousand Year Door de Nintendo Switch. Ahora, la compañía ha confirmado que ya están trabajando en nuevos proyectos para el Switch 2.
En una reciente sesión de preguntas y respuestas con inversionistas, TOSE reveló que ya están trabajando con el Switch 2. Esto no solo significa que están a cargo del desarrollo, co-desarrollo o la ayuda de proyectos creados específicamente para esta consola, sino que también han cambiado sus planes para contemplar este hardware en proyectos ya en marcha.
¿Nuevo juego o remasterización?
Durante la generación del Switch, TOSE trabajó junto a Nintendo, Square Enix y Bandai Namco en múltiples remasterizaciones. Además de Paper Mario: The Thousand Year Door, también ayudaron en Tales of Graces f Remastered, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, así como en un par de spin-offs completamente nuevos de Dragon Quest.
De esta forma, queda claro que podrían entregarnos algún trabajo similar en un futuro, o volver a colaborar con alguna compañía para crear algo completamente nuevo. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, ya tenemos nuevos detalles sobre Dragon Quest VII Reimagined. De igual forma, explican por qué las compañías hacen tantos remakes.
Vía: TOSE