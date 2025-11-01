    Ubisoft Massive pide voluntarios para ser despedidos

    01/11/2025

    Aunque Ubisoft Massive ha ganado una gran reputación por su trabajo en The Division, Avatar: Frontiers of Pandora y Star Wars: Outlaws, parece que la situación en el estudio no es positiva. La división de la compañía francesa no solo ha confirmado un cambio en su estructura, sino que ha comenzado un proceso de “despidos voluntarios”.

    Por medio de un nuevo comunicado, Ubisoft Massive ha confirmado que se enfocarán en la serie de The Division y el desarrollo de Snowdrop, el motor de la compañía francesa. Como consecuencia, han comenzado un programa de transición laboral, el cual se usará para saber cuáles son los empleados que están más abiertos a la idea de un despido. Esto fue lo que comentaron al respecto:

    “Como parte de nuestra evolución continua y planificación a largo plazo, recientemente reestructuramos nuestros equipos y recursos para fortalecer nuestra hoja de ruta, garantizando así un enfoque continuo en la franquicia The Division y las tecnologías, como Snowdrop y Ubisoft Connect, que impulsan nuestros juegos.

    Para apoyar esta transición de forma responsable, implementamos un programa voluntario de transición profesional, que brinda a los miembros del equipo que cumplen los requisitos la oportunidad de dar el siguiente paso en su carrera profesional a su propio ritmo, con el apoyo de un paquete integral que incluye asistencia financiera y profesional”.

    Más despidos en Ubisoft

    Aunque el comunicado de Ubisoft Massive no hace mención directa de los despidos, todo indica a que el estudio tiene pensado suavizar el golpe por medio de un plan de transición que ayude a los trabajadores que perderán su empleo en un futuro. Es una lástima, pero todo indica a que este fantástico estudio dejará de arriesgarse con ideas nuevas.

    Aunque Avatar: Frontiers of Pandora fue aclamado en su momento, las ventas no fueron positivas. Lo mismo se puede decir de Star Wars: Outlaws, el cual no tuvo la misma recepción crítica y no logró cumplir con las expectativas de Ubisoft. Estos no solo son proyectos con un desarrollo caro, sino que también utilizan propiedades muy reconocibles que, al final del día, no ayudaron mucho.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Ubisoft Massive en el futuro, pero todo indica a que los despidos son inminentes. En temas relacionados, todo indica a que el remake de Splinter Cell está en problemas. De igual forma, así se ve Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 en comparación con la versión de PS5.

    Nota del Autor:

    Es terrible que esto suceda con Ubisoft Massive. Este es un talentoso estudio que merece mucho más. Si bien es cierto que Outlaws no fue la mejor experiencia del mundo, tampoco fue tan mala como muchos señalaron en su momento. Solo espero que el equipo tenga la oportunidad de volver a trabajar en algo más allá de The Division.

    Vía: VGC 

