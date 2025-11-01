Tron: Ares es un fracaso rotundo para Disney

Tron: Ares es un desastre. La película protagonizada por Jared Leto fue protagonizada como el regreso en forma de una amada propiedad de Disney. Sin embargo, los resultados financieros dejan en claro que esta fue una serie sin interés por parte del público en general, protagonizada por un actor que ha dejado de ser atractivo para las masas.

De acuerdo con un nuevo reporte de Deadline, Tron: Ares le ha causado una pérdida de más de $132.7 millones de dólares a Disney. Aunque en su momento se habló de un presupuesto de $180 millones de dólares, la nueva información revela que la cinta costó $220 millones de dólares, y necesitó de $102.5 millones de dólares para su publicidad. En total Tron: Ares le costó a la compañía del ratón $347.5 millones de dólares.

Fracaso rotundo

Hasta el momento, Tron: Ares ha recaudado solo $103 millones de dólares, y se espera que logre terminar su carrera en el cine con $160 millones de dólares. Si bien los analistas han señalado que la cinta logrará juntar un total de $214.8 millones de dólares al tomar en cuenta las ventas digitales y su llegada a streaming, esta sigue siendo una pérdida monumental.

Esto no solo le pone fin a la vida de Tron en el cine, sino que pone en un hilo la carrera de Jared Leto, quien ha sido la cara de múltiples fracasos en los últimos años. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la situación del actor aquí. De igual forma, Hollywood también se enfrenta a una gran crisis.

Vía: Deadline