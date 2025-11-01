    Tron: Ares es un fracaso rotundo para Disney

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/11/2025 1:00 p. m.

    Tron: Ares es un desastre. La película protagonizada por Jared Leto fue protagonizada como el regreso en forma de una amada propiedad de Disney. Sin embargo, los resultados financieros dejan en claro que esta fue una serie sin interés por parte del público en general, protagonizada por un actor que ha dejado de ser atractivo para las masas.

    De acuerdo con un nuevo reporte de Deadline, Tron: Ares le ha causado una pérdida de más de $132.7 millones de dólares a Disney. Aunque en su momento se habló de un presupuesto de $180 millones de dólares, la nueva información revela que la cinta costó $220 millones de dólares, y necesitó de $102.5 millones de dólares para su publicidad. En total Tron: Ares le costó a la compañía del ratón $347.5 millones de dólares.

    Fracaso rotundo

    Hasta el momento, Tron: Ares ha recaudado solo $103 millones de dólares, y se espera que logre terminar su carrera en el cine con $160 millones de dólares. Si bien los analistas han señalado que la cinta logrará juntar un total de $214.8 millones de dólares al tomar en cuenta las ventas digitales y su llegada a streaming, esta sigue siendo una pérdida monumental.

    Esto no solo le pone fin a la vida de Tron en el cine, sino que pone en un hilo la carrera de Jared Leto, quien ha sido la cara de múltiples fracasos en los últimos años. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la situación del actor aquí. De igual forma, Hollywood también se enfrenta a una gran crisis.

    Imagen

    Vía: Deadline 

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    El Día de Muertos llega a GTA Online
    El Día de Muertos llega a GTA Online
    Los servidores de Xbox caen debido a Microsoft Azure
    Los servidores de Xbox caen debido a Microsoft Azure
    Revelan los juegos que llegarán a PS Plus en noviembre 2025
    Revelan los juegos que llegarán a PS Plus en noviembre 2025
    Conoce Board, hardware que combina juegos de mesa y videojuegos
    Conoce Board, hardware que combina juegos de mesa y videojuegos
    WayForward confirma nuevo juego de Shantae
    WayForward confirma nuevo juego de Shantae
    Rockstar comparte nueva imagen de GTA VI
    Rockstar comparte nueva imagen de GTA VI
    Nintendo actualiza Super Mario 3D All-Stars para Switch 2
    Nintendo actualiza Super Mario 3D All-Stars para Switch 2
    SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide ya tiene demo
    SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide ya tiene demo
    YouTube cambia sus reglas previo al lanzamiento de GTA VI
    YouTube cambia sus reglas previo al lanzamiento de GTA VI
    Gameplanet le responde a Profeco por clausura de sus tiendas
    Gameplanet le responde a Profeco por clausura de sus tiendas
    CEO de Microsoft defiende el nuevo enfoque de Xbox
    CEO de Microsoft defiende el nuevo enfoque de Xbox
    ¿La franquicia Forza Motorsport desaparecerá?
    ¿La franquicia Forza Motorsport desaparecerá?
    Metroid Prime 4: Beyond podría recibir demo jugable
    Metroid Prime 4: Beyond podría recibir demo jugable
    Dragon Quest I & II HD-2D Remake tendrá portada reversible
    Dragon Quest I & II HD-2D Remake tendrá portada reversible
    El personal de EA no está feliz con la ayuda de la IA
    El personal de EA no está feliz con la ayuda de la IA
    Ya sabemos cuándo llegará Un Viernes de Locos 2 a Disney+
    Ya sabemos cuándo llegará Un Viernes de Locos 2 a Disney+
    Usuario rompe las reglas de Steam y la plataforma acepta sus términos
    Usuario rompe las reglas de Steam y la plataforma acepta sus términos
    10 Chambers presenta documental del desarrollo de Den of Wolves
    10 Chambers presenta documental del desarrollo de Den of Wolves
    Amazon despide a más de 30 mil empleados
    Amazon despide a más de 30 mil empleados
    Hideo Kojima pudo hacer videojuego de Matrix
    Hideo Kojima pudo hacer videojuego de Matrix
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo