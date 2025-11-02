La película de Chainsaw Man triunfa en los cines

Vence a todos los oponentes de taquilla

El fenómeno del anime volvió a demostrar su poder en la gran pantalla. Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc, la nueva producción de Sony y Crunchyroll basada en la exitosa obra de Tatsuki Fujimoto, debutó en el primer puesto de la taquilla norteamericana con $17,2 millones de USD recaudados en 3,003 salas. Con ello, Crunchyroll suma un nuevo éxito tras el arrollador estreno de Demon Slayer: Infinity Castle, que en septiembre rompió récords del género.

La película, secuela directa del anime televisivo, superó ampliamente las previsiones y logró imponerse a producciones de alto perfil como Springsteen: Deliver Me From Nowhere, el biopic musical de Disney y 20th Century protagonizado por Jeremy Allen White, y Regretting You, el drama romántico de Paramount inspirado en la novela de Colleen Hoover. También desplazó a Black Phone 2 de Blumhouse, que cayó al segundo lugar tras recaudar $13 millones USD en su segunda semana.

El estreno de Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc contó con funciones en formato IMAX y salas premium, lo que impulsó significativamente sus ingresos promedio por entrada. En total, la cinta ya supera los $108 millones de USD a nivel mundial, tras un exitoso arranque en Asia y una expansión sólida en mercados internacionales.

“El anime ya no es un fenómeno local, sino un éxito planetario”, afirmó David A. Gross, analista de Franchise Entertainment Research. Con este resultado, Crunchyroll consolida su posición como uno de los principales distribuidores globales del género, mientras Chainsaw Man se consagra como una de las franquicias más influyentes de la animación japonesa moderna. Así que probablemente sigan lanzando películas a futuro.

Vía: VD





Me da tristeza el no poder aún darle una oportunidad a este anime, pero no tengo mucho tiempo libre. Quizá en diciembre llegue el momento.



