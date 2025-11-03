    Capcom anuncia colaboración entre Resident Evil y BABYMETAL

    Por 0 COMENTARIOS03/11/2025 8:40 a. m.

    El primer Resident Evil llegó al PlayStation en marzo de 1996. El siguiente año, Capcom celebrará el 30 aniversario de esta serie. Además del lanzamiento de una nueva entrega, la compañía japonesa tiene en puerta varios eventos y colaboraciones para festejar esta propiedad. Uno de estos planes es una colaboración con BABYMETAL, la amada banda de metal japonesa.

    Por medio de un nuevo tráiler, Capcom ha confirmado una colaboración oficial entre BABYMETAL y Resident Evil. Ahora, esto no significa que la banda de metal llegará como DLC a Requiem o algo por el estilo. En su lugar, veremos mercancía que junta a estas propiedades, la cual estará disponible en algún punto del 2026.

    BABYMETAL y Resident Evil

    Aunque el tráiler deja en claro que esta colaboración será un evento importante, por el momento se desconoce qué tipo de productos veremos en esta inesperada unión. Sin embargo, es muy probable que Capcom nos presente playeras y productos similares que utilicen la iconografía de las dos propiedades.

    Considerando que la popularidad de BABYMETAL en occidente ha aumentado en los últimos años, esta nueva colaboración no suena descabellada. Lo interesante será ver si esto significa que una canción inspirada por Resident Evil formará parte del catálogo de canciones de la banda de metal.

    Solo nos queda esperar para ver qué tipo de productos nos ofrecerá la colaboración entre BABYMETAL y Resident Evil, algo que sucederá hasta el próximo año. En temas relacionados, PlayStation filtra la participación de Leon en Resident Evil: Requiem. De igual forma, remake de Resident Evil: Code Veronica ya estaría en desarrollo.

    Nota del Autor:

    Como fan de BABYMETAL y Resident Evil, esto me emociona. El sueño sería ver una canción de metal inspirada por Resident Evil, con todo y un video musical. Sin embargo, es probable que esta colaboración esté enfocada a playeras y productos similares, algo que suena decepcionante, pero es la naturaleza de este tipo de uniones entre propiedades.

    Vía: BABYMETAL 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
