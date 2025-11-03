Fecha para el primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie

The Super Mario Galaxy Movie está en camino. Con una fecha para principios de abril del 2026, queda claro que la nueva colaboración entre Nintendo e Illumination será uno de los grandes eventos cinematográficos del próximo año. Si bien aún faltan varios meses para su estreno, todo indica a que el primer tráiler en forma de esta secuela llegaría este mismo mes.

Tras un pequeño teaser en el pasado Nintendo Direct, todos los fans del plomero más famoso del mundo han esperado con ansias el primer vistazo en forma de The Super Mario Galaxy Movie. Ahora, un nuevo rumor ha señalado que este tráiler formaría parte de los adelantos previos ligados al estreno de Wicked: For Good, cinta que estará disponible a partir del 21 de noviembre del 2025.

El primer vistazo

De acuerdo con la cuenta de The Wicked Source, el primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie sería una exclusiva de los cines. Esto significa que, si bien el avance llegará a plataformas como YouTube, tendremos que comprar un boleto para Wicked: For Good si deseamos disfrutar de este avance este mes.

Ahora, es importante mencionar que este es solo un rumor, y existe la posibilidad de que el primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie llegue antes o después del estreno de Wicked: For Good, por lo que hay que mantener las expectativas al margen. En caso de suceder, esto no sería algo nuevo. Recordemos que esta ha sido una táctica comercial por años, e incluso se espera que algo similar suceda con Avengers: Doomsday durante el estreno de Avatar: Fire and Ash.

La nueva aventura de Mario

Aunque por el momento no hay muchos detalles, el nombre y primer avance de la cinta dejan en claro que la nueva producción entre Nintendo e Illumination estará inspirada en Super Mario Galaxy. Esto significa que veremos a Rosalina en la pantalla grande por primera vez. Lo interesante será ver qué tanto adaptará esta cinta.

Recuerda, The Super Mario Galaxy Movie llegará a los cines el 3 de abril del 2026, y se espera que el primer tráiler de la cinta llegue a la par del estreno de Wicked: For Good, el 21 de noviembre del 2025. En temas relacionados, Super Smash Bros. tendría una película. De igual forma, Nintendo gana importante demanda.

Nota del Autor:

Todo indica a que The Super Mario Galaxy Movie será uno de los grandes eventos cinematográficos del 2026. Si bien no hay duda de que esta cinta será un éxito, será interesante ver si Nintendo e Illumination escucharon al público, y no solo nos entregan un festival de referencias, sino que son capaces de entregar algo que vaya más allá del uso de la propiedad.

