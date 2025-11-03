    Fecha para el primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS03/11/2025 8:15 a. m.

    The Super Mario Galaxy Movie está en camino. Con una fecha para principios de abril del 2026, queda claro que la nueva colaboración entre Nintendo e Illumination será uno de los grandes eventos cinematográficos del próximo año. Si bien aún faltan varios meses para su estreno, todo indica a que el primer tráiler en forma de esta secuela llegaría este mismo mes.

    Tras un pequeño teaser en el pasado Nintendo Direct, todos los fans del plomero más famoso del mundo han esperado con ansias el primer vistazo en forma de The Super Mario Galaxy Movie. Ahora, un nuevo rumor ha señalado que este tráiler formaría parte de los adelantos previos ligados al estreno de Wicked: For Good, cinta que estará disponible a partir del 21 de noviembre del 2025.

    El primer vistazo

    De acuerdo con la cuenta de The Wicked Source, el primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie sería una exclusiva de los cines. Esto significa que, si bien el avance llegará a plataformas como YouTube, tendremos que comprar un boleto para Wicked: For Good si deseamos disfrutar de este avance este mes. 

    Ahora, es importante mencionar que este es solo un rumor, y existe la posibilidad de que el primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie llegue antes o después del estreno de Wicked: For Good, por lo que hay que mantener las expectativas al margen. En caso de suceder, esto no sería algo nuevo. Recordemos que esta ha sido una táctica comercial por años, e incluso se espera que algo similar suceda con Avengers: Doomsday durante el estreno de Avatar: Fire and Ash.

    La nueva aventura de Mario

    Aunque por el momento no hay muchos detalles, el nombre y primer avance de la cinta dejan en claro que la nueva producción entre Nintendo e Illumination estará inspirada en Super Mario Galaxy. Esto significa que veremos a Rosalina en la pantalla grande por primera vez. Lo interesante será ver qué tanto adaptará esta cinta.

    Recuerda, The Super Mario Galaxy Movie llegará a los cines el 3 de abril del 2026, y se espera que el primer tráiler de la cinta llegue a la par del estreno de Wicked: For Good, el 21 de noviembre del 2025. En temas relacionados, Super Smash Bros. tendría una película. De igual forma, Nintendo gana importante demanda.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Todo indica a que The Super Mario Galaxy Movie será uno de los grandes eventos cinematográficos del 2026. Si bien no hay duda de que esta cinta será un éxito, será interesante ver si Nintendo e Illumination escucharon al público, y no solo nos entregan un festival de referencias, sino que son capaces de entregar algo que vaya más allá del uso de la propiedad.

    Via: The Wicked Source

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha para el primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie
    Fecha para el primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie
    Nuevo tráiler de la última de Stranger Things
    Nuevo tráiler de la última de Stranger Things
    Hollywood enfrenta su mayor crisis en la historia
    Hollywood enfrenta su mayor crisis en la historia
    El fracaso de Tron: Ares es el final de la serie y Jared Leto
    El fracaso de Tron: Ares es el final de la serie y Jared Leto
    Ya sabemos cuándo llegará The Fantastic Four: First Steps a Disney+
    Ya sabemos cuándo llegará The Fantastic Four: First Steps a Disney+
    El final de Stranger Things sí llegará a los cines
    El final de Stranger Things sí llegará a los cines
    Así le fue en calificaciones a IT: Welcome to Derry
    Así le fue en calificaciones a IT: Welcome to Derry
    Así puedes obtener el boleto especial de Harry Potter de Cinemex en México
    Así puedes obtener el boleto especial de Harry Potter de Cinemex en México
    The Walking Dead aún tiene 15 años de vida
    The Walking Dead aún tiene 15 años de vida
    Apple TV+ cambia de nombre a Apple TV
    Apple TV+ cambia de nombre a Apple TV
    Fecha para la segunda temporada de X-Men ‘97
    Fecha para la segunda temporada de X-Men ‘97
    F1: The Movie llegará a Apple TV a finales de este año
    F1: The Movie llegará a Apple TV a finales de este año
    Tron: Ares fracasa en la taquilla
    Tron: Ares fracasa en la taquilla
    Actor de Return to Silent Hill advierte sobre la película
    Actor de Return to Silent Hill advierte sobre la película
    La película de Superman es todo un éxito en HBO Ma
    La película de Superman es todo un éxito en HBO Ma
    Precio de los vasos de Tron: Ares en Cinépolis en México
    Precio de los vasos de Tron: Ares en Cinépolis en México
    Primer tráiler y fecha de El Caballero de los Siete Reinos
    Primer tráiler y fecha de El Caballero de los Siete Reinos
    Elijah Wood habla sobre la nueva película de El Señor de los Anillos
    Elijah Wood habla sobre la nueva película de El Señor de los Anillos
    Nuevo vistazo de A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Game of Thrones
    Nuevo vistazo de A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Game of Thrones
    Bad Bunny crea versión en inglés de El Chavo del 8 para Saturday Night Live
    Bad Bunny crea versión en inglés de El Chavo del 8 para Saturday Night Live
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo