Sony festeja el quinto aniversario de PlayStation 5

Festejando cinco ciclos de ventas

En caso de que alguien no lo recuerde, este mes de noviembre se cumplen cinco años del lanzamiento de PS5, consola que ha tenido sus altas y bajas, puesto que ha vendido muchas unidades a lo largo de los meses, pero por otro lado, los juegos exclusivos se sienten bastante escasos. A pesar de dichos inconvenientes, Sony se siente muy satisfecha con su producto, por lo que hay una especie de celebración.

La empresa ha presentado tres nuevos anuncios para conmemorar el quinto aniversario , destacando la emoción y las experiencias únicas que los jugadores han vivido en esta generación. Los videos, titulados “El mayor salto acrobático de la historia”, “La captura inesperada” y “Problemas cotidianos en vehículos extraordinarios”, se emitirán a partir de hoy en todo el mundo como parte de una campaña global.

Isabelle Tomatis, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment, explicó que esta campaña busca rendir homenaje a la comunidad de jugadores que ha acompañado a PS5 desde su lanzamiento en 2020. “Durante estos últimos cinco años, nuestros jugadores han compartido sus reacciones de asombro, emoción y sorpresa ante los momentos extraordinarios que han presenciado jugando a la consola. Esa es la inspiración de nuestra nueva campaña: capturamos el espíritu de esos momentos inolvidables”, comentó.

Aquí los puedes ver:

El mensaje de la campaña, resumido en el lema “Todo sucede en PS5” , refuerza el compromiso de Sony por mantener la consola como el epicentro de las experiencias de juego más memorables de la industria. Los anuncios combinan humor, acción y situaciones cotidianas transformadas en aventuras épicas, reflejando el poder y la versatilidad del hardware de PlayStation 5.

Por ahora, el horizonte de la consola luce prometedor con títulos muy esperados como Wolverine , de Insomniac Games ; el nuevo proyecto de Housemarque, estudio responsable de Returnal; y lanzamientos de terceros como la última parte del remake de Final Fantasy VII, que promete ser uno de los cierres más esperados de la actual generación.

Vía: PS

Nota del autor: Ojalá los últimos años que le quedan a la consola valgan la pena. De momento el único título que me ha gustado genuinamente es Spider-Man 2.