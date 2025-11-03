    Sony festeja el quinto aniversario de PlayStation 5

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS03/11/2025 12:33 p. m.

    Festejando cinco ciclos de ventas

    En caso de que alguien no lo recuerde, este mes de noviembre se cumplen cinco años del lanzamiento de PS5, consola que ha tenido sus altas y bajas, puesto que ha vendido muchas unidades a lo largo de los meses, pero por otro lado, los juegos exclusivos se sienten bastante escasos. A pesar de dichos inconvenientes, Sony se siente muy satisfecha con su producto, por lo que hay una especie de celebración.

    La empresa ha presentado tres nuevos anuncios para conmemorar el quinto aniversario, destacando la emoción y las experiencias únicas que los jugadores han vivido en esta generación. Los videos, titulados “El mayor salto acrobático de la historia”, “La captura inesperada” y “Problemas cotidianos en vehículos extraordinarios”, se emitirán a partir de hoy en todo el mundo como parte de una campaña global.

    Isabelle Tomatis, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment, explicó que esta campaña busca rendir homenaje a la comunidad de jugadores que ha acompañado a PS5 desde su lanzamiento en 2020. “Durante estos últimos cinco años, nuestros jugadores han compartido sus reacciones de asombro, emoción y sorpresa ante los momentos extraordinarios que han presenciado jugando a la consola. Esa es la inspiración de nuestra nueva campaña: capturamos el espíritu de esos momentos inolvidables”, comentó.

    Aquí los puedes ver:

    El mensaje de la campaña, resumido en el lema “Todo sucede en PS5”, refuerza el compromiso de Sony por mantener la consola como el epicentro de las experiencias de juego más memorables de la industria. Los anuncios combinan humor, acción y situaciones cotidianas transformadas en aventuras épicas, reflejando el poder y la versatilidad del hardware de PlayStation 5.

    Por ahora, el horizonte de la consola luce prometedor con títulos muy esperados como Wolverine, de Insomniac Games; el nuevo proyecto de Housemarque, estudio responsable de Returnal; y lanzamientos de terceros como la última parte del remake de Final Fantasy VII, que promete ser uno de los cierres más esperados de la actual generación.

    Vía: PS

    Imagen

    Nota del autor: Ojalá los últimos años que le quedan a la consola valgan la pena. De momento el único título que me ha gustado genuinamente es Spider-Man 2.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Sony festeja el quinto aniversario de PlayStation 5
    Sony festeja el quinto aniversario de PlayStation 5
    Los jugadores no están contentos con Mortal Kombat: Legacy Kollection
    Los jugadores no están contentos con Mortal Kombat: Legacy Kollection
    Capcom anuncia colaboración entre Resident Evil y BABYMETAL
    Capcom anuncia colaboración entre Resident Evil y BABYMETAL
    La película de Chainsaw Man triunfa en los cines
    La película de Chainsaw Man triunfa en los cines
    Se dice que Resident Evil: Code: Veronica tendrá remake pronto
    Se dice que Resident Evil: Code: Veronica tendrá remake pronto
    Estudio revela que jugar Zelda: Breath of the Wild ayuda a la salud mental
    Estudio revela que jugar Zelda: Breath of the Wild ayuda a la salud mental
    YouTube se convierte en la principal plataforma de México
    YouTube se convierte en la principal plataforma de México
    Starfield en PS5 ya tendría ventana de lanzamiento
    Starfield en PS5 ya tendría ventana de lanzamiento
    Productor de Silent Hill f defiende al juego de la inteligencia artificial
    Productor de Silent Hill f defiende al juego de la inteligencia artificial
    Tron: Ares es un fracaso rotundo para Disney
    Tron: Ares es un fracaso rotundo para Disney
    Ubisoft Massive pide voluntarios para ser despedidos
    Ubisoft Massive pide voluntarios para ser despedidos
    TOSE revela sus planes con el Nintendo Switch 2
    TOSE revela sus planes con el Nintendo Switch 2
    Nintendo gana demanda contra streamer que pirateaba Switch
    Nintendo gana demanda contra streamer que pirateaba Switch
    Presentan nueva transformación de Freezer en Dragon Ball Xenoverse 2
    Presentan nueva transformación de Freezer en Dragon Ball Xenoverse 2
    Clasifican el remake de Silent Hill 2 para Xbox
    Clasifican el remake de Silent Hill 2 para Xbox
    El primer tráiler de Avengers: Doomsday se filtra
    El primer tráiler de Avengers: Doomsday se filtra
    Se estrena el nuevo anime del creador de Chainsaw Man
    Se estrena el nuevo anime del creador de Chainsaw Man
    Los ingresos de Xbox caen de manera agresiva
    Los ingresos de Xbox caen de manera agresiva
    Darkwood 2 es anunciado con terrorífico gameplay
    Darkwood 2 es anunciado con terrorífico gameplay
    Dan a conocer las especificaciones para correr Resident Evil 9 en PC
    Dan a conocer las especificaciones para correr Resident Evil 9 en PC
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo