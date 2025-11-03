    Square Enix y más compañías se unen contra la inteligencia artificial

    Por 0 COMENTARIOS03/11/2025 1:55 p. m.

    La inteligencia artificial sigue dando mucho de qué hablar, y parece que no todos están contentos con la forma en la que esta tecnología utiliza la propiedad intelectual para alimentar sus herramientas. Ahora, se ha revelado que múltiples compañías japonesas, pertenecientes de la industria del anime y los videojuegos, han lanzado una acusación formal en contra de OpenAI.

    El pasado mes de octubre, OpenAI lanzó Sora 2, su más reciente versión de su inteligencia artificial, la cual ha sido criticada por la forma en la que utiliza material con derechos de autor para crear videos e imágenes. Ahora, compañías como Square Enix, Bandai Namco, Aniplex, Studio Ghibli, Kadokawa, Shueisha y más, han emitido una denuncia ante la Asociación Japonesa de Distribución de Contenido en el Extranjero (CODA), en donde se denuncia que Sora 2 ha sido entrenado con obras de anime, manga y videojuegos sin autorización.

    El dilema de Sora 2

    Si bien es cierto que OpenAI ofrece una opción para que las compañías excluyan su contenido de Sora 2, las compañías japonesas argumentan que este sistema no es efectivo, y sus propiedades intelectuales han sido usadas sin sus autorizaciones. Esto, como era de esperarse, ha sido un punto bastante controversial desde que esta inteligencia artificial fue introducida. 

    Estas compañías japonesas son solo el más reciente grupo en hablar en contra de Sora 2 y OpenAI. A lo largo de los últimos meses, múltiples compañías y actores han señalado que esta tecnología ha usado sus respectivas propiedades intelectuales sin algún tipo de consentimiento, pero parece que nada ha impedido el avance de este software.

    Aún queda por ver si OpenAI se enfrentará a alguna represalia, al menos en Japón, pero queda claro que no todos están contentos con esta tecnología. En temas relacionados, el personal de EA no está contento con el uso de la inteligencia artificial. De igual forma, productor de Silent Hill f ataca a estas herramientas

    Imagen

    Vía: Automaton

    Etiquetas: , , , , , ,
