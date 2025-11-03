    Crean remake de Chrono Trigger en Unreal Engine 5

    En los últimos años, los fanáticos de Square Enix no han dejado de pedir solo una cosa a la empresa dedicada a los RPGs, y eso es un remake de Chrono Trigger, legendario título de Super Nintendo que en la actualidad está fuera de las plataformas de videojuegos, a excepción de Steam. Con esto en mente, hay quienes no quieren seguir esperando a noticias de la saga, por lo que se deciden a actuar por cuenta propia, con resultados algo cuestionables.

    Se está elaborando la reedición desarrollada por el creador independiente NOBL Games, quien ha dado forma a la icónica Feria del Milenio utilizando el motor Unreal Engine 5, con una perspectiva en tercera persona y un nivel de detalle visual sorprendente. Sin embargo, pese al entusiasmo que ha despertado, el proyecto podría no llegar a lanzarse oficialmente debido a posibles conflictos de derechos con Square Enix.

    En esta reimaginación, la feria, que en el título original presentaba una vista cenital en 2D, ha sido transformada en una vibrante plaza tridimensional, llena de nuevos detalles como viñedos, puestos de herrería y estructuras ampliadas. El propio Crono, protagonista del juego, fue recreado meticulosamente con el uso de Metahuman y Blender, conservando su icónico peinado, bufanda amarilla y katana. Aunque algunos ajustes del modelo 3D no coinciden del todo con el diseño original, el resultado refleja una admirable fidelidad estética y artística.

    Las animaciones también fueron un desafío técnico. Tras varios intentos fallidos con movimientos predefinidos, NOBL Games recurrió a un paquete gratuito del Fab Marketplace para lograr una fluidez más natural, incluso incorporando mecánicas de parkour que añaden dinamismo y libertad de exploración. Además, el creador expandió la estructura del mapa, convirtiendo Guardia en una verdadera ciudad viva con distintos niveles y secretos, integrando elementos clásicos como los robots y bailarines de la feria original.

    A pesar del enorme trabajo técnico y artístico, este remake es un proyecto no oficial, y como muchos tributos hechos por fans, podría enfrentarse a restricciones legales que impidan su publicación. Aun así, la recreación de NOBL Games sirve como un homenaje apasionado a uno de los RPG más influyentes de todos los tiempos, recordando por qué Chrono Trigger sigue siendo una joya en la historia del videojuego.

    Nota del autor: Ese estilo realista definitivamente no va con el juego. Para esos resultados, mejor que hagan un remake al estilo de HD 2D.

