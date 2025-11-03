Telefónica encuentra comprador para Movistar en México

La industria de la telefonía móvil en México está por cambiar. Después de múltiples rumores y reportes, se ha revelado que Telefonía por fin ha encontrado un comprador para Movistar en nuestro país. Esto daría pie a una nueva época, y considerando la posición que esta marca tiene actualmente, será interesante ver cómo es que su nuevo dueño puede cambiar el panorama de los usuarios.

De acuerdo con El País, Telefónica tiene pensado vender Movistar a Virgin Mobile en México por €500 millones de euros. De esta forma, se espera que Beyond One, dueña de Virgin Mobile, realice un anuncio oficial el día de mañana, 4 de noviembre del 2025. Sin embargo, la transacción aún deberá ser aprobada por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

Un cambio al panorama

Aun con esta compra ya concretada, la aprobación podría ser un problema, y es que la CNA y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) complicarían este proceso. Junto a esto, será interesante ver cómo es que Beyond One se enfrenta a la complicada situación en la que se encuentra Movistar en México, en donde ha perdido millones de usuarios en los últimos años.

Con la venta de Movistar en México, Telefónica ha abandonado casi por completo a América Latina, ya que no posee algún tipo de presencia en países como Argentina, Uruguay y Perú, con más países en un proceso similar en marcha. Solo Venezuela y Brasil se mantienen como el hogar de esta compañía en la región y, para su suerte, aquí no se han registrado disminuciones constantes de usuarios y pérdidas millonarias.

En estos momentos, Movistar tiene 21.1 millones de usuarios en México. Si bien el número es bastante grande, la compañía ha perdido cobertura en el país ante compañías como AT&T y Bait, las cuales han superado esta cifra y siguen creciendo. En temas relacionados, esta es la situación actual de Bait en México. De igual forma, puedes conocer más sobre el estado de Movistar aquí.

Vía: El País