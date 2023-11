Review – Star Ocean: The Second Story R

Un nuevo 2D HD

Una de las cosas que ha traído la fuerte oleada de relanzamientos de viejos clásicos dentro de la industria, es la variedad de presentaciones en las que se están luciendo cosas como remasterizaciones y remakes. En 2018, Square Enix en una alianza especial con Nintendo, sacó una forma totalmente innovadora de lucir pixel art, la cual, mezcla gráficos planos a manera de sprites tradicionales, con fondos en 3D y con efectos que hacían parecer que estábamos viendo un pequeño diorama en movimiento. Octopath Traveler nos enamoró e inmediatamente, comenzamos a soñar en cómo se verían joyas del Super Nintendo con ese tipo de trabajo. A pesar de que en realidad, el estilo casi no se ha usado para el fin antes mencionado, tenemos ya en camino cosas como una reimaginación de Dragon Quest III. Mientras esperamos, un JPRG muy querido del primer PlayStation está llegando con un completo lavado de cara, tomando algunos de los fundamentos antes mencionados, pero con otra aproximación bastante interesante. ¿Qué tal está Star Ocean: The Second Story R?

Tomar inspiración de cualquier idea o concepto es algo totalmente válido. Para lo que es Star Ocean: The Second Story R, es claro que Gemdrops está haciendo eso con el famoso 2D HD del propio Square Enix, solo que dándole su propio giro al más bien presentar ambientes totalmente en tres dimensiones y con un estilo realista, pero con personajes hechos por medio de gráficas planas 2D. Además de todo lo anterior, se tomó a este auténtico clásico del rol japonés lanzado hace ya 25 años, para volver a plantear cosas como su sistema de combate, estructura y demás elementos, haciendo que la experiencia se sienta marcadamente distinta a lo que jugamos en su momento e incluso, a la propia revisión que el juego original tuvo en 2009 en el PSP. La buena noticia acá es que el resultado final es sumamente positivo, dejando claro que las aproximaciones que se pueden tener a títulos de antaño, en realidad dependen totalmente de la propia imaginación de los desarrolladores.

El mejor de la serie

La segunda mitad de los años noventa fue un tanto rara para los RPGs hechos en Japón. Por un lado vino la fractura entre las más grandes productoras del género y Nintendo, gracias a las decisiones de la compañía dueña de Mario relacionadas a formato, y por el otro empezó a haber cierto desgaste y desencanto general por las fórmulas más tradicionales. Sabiendo perfectamente eso, la independiente Enix en aquel momento, decidió apoyar a un grupo de ex trabajadores de Namco que habían sido claves en la serie de Tales of, esto para la creación de una IP completamente nueva que también apostara por acciones en tiempo real. De esa manera se forma tri-Ace, quienes a su vez, darían vida a una no tan popular, pero sí muy querida franquicia bajo el nombre de Star Ocean.

Antes de pasar a contarte todo sobre lo que es Star Ocean: The Second Story R como remake y claro, lo que representa para la serie, me parece que es importante que nos detengamos un momento a hablar un poco del juego que en el que se basa este producto, pues para muchos de los fans, dicha entrega representa a uno de los pináculos de la franquicia e incluso, a uno de los mejores JRPG de la era del PlayStation. Haber decidió traer de regreso a Star Ocean: The Second Story no es obra de la casualidad, pues al menos alguien al interior de Square Enix con poder de decisión, está sumamente consciente de lo que el juego significa para la industria y para el género que representa.

Lanzado originalmente en julio de 1998 en Japón y mayo de 1999 en nuestra región para el primer PlayStation, Star Ocean: The Second Story rápidamente se convirtió en uno de esos juegos de culto que si bien, no tenían la exposición de los Final Fantasy de la época, todo el que lo probaba lo solía recomendar. Indudablemente, su frenético sistema de batalla combinado con una historia entrañable y personajes memorables, lo hacían brillar de manera intensa, al punto de que para muchos, la serie en realidad no se ha podido reponer de aquel suceso. Sobre todo su core gameplay era algo que pocos estaban haciendo, pues se apostaba por combate en tiempo real en lugar de los turnos, aunque el resto de la estructura y forma del título, era mayormente familiar.

Importante mencionar que Star Ocean: The Second Story R no es la primera vez que este título clásico recibe algún tipo de revisión. En 2009, al igual que la primera entrega de la franquicia, Star Ocean: The Second Story fue retocado y vuelto a lanzar en el PSP con resultados sumamente positivos, pero que por alguna razón, no hizo mucho ruido de nueva cuenta. Algo tiene esta saga que a pesar de que normalmente presenta grandes entregas que valen por completo la pena, la mayoría decide dejarlas pasar. Para prueba de la anterior, lo que precisamente pasó el año pasado con el fantástico Star Ocean: The Divine Force, título que trae a la modernidad a la IP de una gran forma, pero que una vez más pasó desapercibido. Una verdadera pena.

Profundo remake

Square Enix y otros desarrolladores principalmente japoneses, suelen salir con cualquier cosa siempre que hablamos de traer de regreso a un viejo clásico. Con “cualquier cosa” me refiero a que en realidad, nunca sabes qué tipo de trabajo recibirá la obra en cuestión; es decir, si es que será un ligero retoque de remasterización como por ejemplo, lo que se hizo hace poco con Chrono Cross y los famosos Final Fantasy Pixel Remastered, o si es que será un profundo cambio en todos los niveles como en Final Fantasy VII Remake. Desde que hace unas semanas se mostró por primera vez Star Ocean: The Second Story R, nos quedó claro que estábamos ante más que un simple lavado de cara, pero la verdad no me esperaba que Gemdrops se fuera con cambios tan profundos.

Lo más evidente de Star Ocean: The Second Story R es el total cambio gráfico que se le hizo. La verdad es que tanto la obra principal como la revisión de PSP de la que ya te hablábamos, hacen lucir todo de manera sensacional y en realidad, un trabajo de escalado correcto y retoque de texturas, seguramente habrían sido suficientes para tener un producto decente, sin embargo, se tomó la decisión de rehacer todo prácticamente desde cero, presentando un juego que desde que comienza a correr, te llena el ojo por su extraño, pero bien logrado look.

La sensación de ver por primera vez Star Ocean: The Second Story R ya corriendo en tu consola es indudablemente rara como ya te lo mencionaba. Esta mezcla entre tener a los personajes en sprites 2D tradicionales encima de fondos en tres dimensiones es algo completamente distinto. Obviamente la comparación con lo que ya se hizo con los Octopath Traveler, por ejemplo, vendrá inmediatamente, pero créeme que acá el resultado es muy diferente. El tener escenarios totalmente en 3D sin pixel art ni efectos de oclusión o viñetas, hace que toda la escena luzca como nada de lo que hay actualmente en el mercado. La buena noticia es que a pesar de que de inicio es un tanto extraño para la vista, la verdad es que funciona de una gran forma. Claude y compañía saltan y se sienten más vivos que nunca en lugares bellamente presentados.

La única queja que te podría presentar de la estética general del juego, es que por momentos, sobre todo en interiores, los escenarios podrían lucir un tanto planos sin tantos efectos de iluminación o de detalles en las texturas. Aquí sí creo que por ejemplo, los Octopath Traveler presentan sistemas gráficos un tanto más complejos que hacen que la imagen tenga mucha más vida.

Para esta reseña echamos mano de la versión de PS5, la cual, como te puedes imaginar, se despliega de una gran forma a 60 cuadros por segundo totalmente estables que sobre todo en al momento del combate, se agradecen bastante. Del lado de la resolución tenemos algo cercano a 4K, pues de acuerdo con mis ojos, no se llega del todo a ese conteo de pixeles. Claro, los análisis técnicos nos confirmaran dicho asunto más adelante. Si estás esperando jugar en Switch, te cuento que de acuerdo con la información oficial de Square Enix, el título funcionará a 1080p en modo de TV y 720p en portátil, pero a 30 cuadros por segundo. No hemos probado dicha versión, por lo que no te podemos hablar del resultado final.

La cosa con Star Ocean: The Second Story R no se queda en lo estético ni en el hecho de que el increíble trabajo musical de Motoi Sakuraba fue orquestado y arreglado para sonar mejor que nunca -de destacar que puedes cambiar entre el nuevo y viejo soundtrack en el momento que quieras-, no, Gemdrops fue más allá, agregando un montón de mejoras y cambios en todos los niveles que hacen sentir al juego casi como si hubiera sido desarrollado recientemente. Lo que te quiero decir con esto es que casi no se siente que estés ante un RPG lanzado a finales de los noventa.

Comenzando por el tema de los combates, si jugaste la entrega original, seguro sentirás que todo fluye de mucho mejor manera, esto es gracias a que se agregaron cuadros de animación a los protagonistas y enemigos, así como un montón de efectos de luces y partículas, mismos que por momentos, podrían parecer demasiado, pues sí te llegan a distraer cuando la acción se pone más intensa. Nada de que preocuparse.

Además de lo anterior, tenemos la adición de dos nuevas mecánicas. La primera es un sistema de counter y parry. Si presionas el botón de evadir en el momento correcto, tu personaje evita la agresión y se coloca atrás del enemigo para contraatacar. Si ejecutas bien este movimiento, recuperas un poco de MP. La segunda es que ahora, tanto tus personajes como los enemigos, pueden recibir un break y quedar aturdidos por un segundos sí pierden sus escudos. Ambas ideas funcionan de gran forma y hacen que el combate sí se sienta mucho más profundo y fluido como ya te lo mencionaba.

Eso no es todo, pues también se agregó un contador llamado Bonus Gauge. Verás, cada que elimines a un enemigo, unas esferas doradas brotarán, mismas que se van acumulando. Cuando consigas cierto número, se te dará un atributo como por ejemplo, hacer cierto porcentaje extra de daño. Cada determinado nivel, se te otorga otra ventaja para usar en batalla. Lo interesante acá es que si te llegan a romper los escudos y generar break, pierdes todo tu Bonus Gauge junto con las ventajas que ya habías conseguido, teniendo que empezar desde cero. Idea sumamente interesante que hace que tengas que poner más atención en no recibir daño. Para rematar está el sistema de summon que en batalla, nos dejará invocar a un personaje de otras entregas de la serie para que nos asista brevemente. Sí, puro fan service del bueno.

Del lado de la exploración propia tanto del overworld, como de los calabozos, también se presentan cambios interesantes. Por ejemplo, los encuentros con enemigos ya no son aleatorios, es decir, ahora puedes a una forma que representa a un grupo de enemigos con los que puedes o no entrar en combate, esto sin mencionar que si los tocas por atrás, entras con ventaja al duelo, mismo caso si ellos hacen lo propio contigo. Además, tenemos el hecho de que si están dos o más de estas figuras juntas, pueden enlazarse para que cuando entre la fase de pelea, tengamos que enfrentar a más de uno de ellos. Esto en particular, sirve mucho si estás buscando subir de nivel más rápido.

¿Qué hay de las mejoras de calidad de vida? Pues bien, además de que Star Ocean: The Second Story R rediseñó casi por completo sus interfaces y menús para hacerlos más claros y fáciles de navegar, tenemos opciones como poder hacer fast travel entre puntos importantes del mapa, el que las piezas de equipo que sean mejores que las que ya tenemos se equipen automáticamente o que por ejemplo, el sistema de amistad ya tenga su propio apartado en el que puedas ver cómo van evolucionando las relaciones entre personajes. Otro punto importante es el del auto-save y cómo es que si llegas a perder en un combate, se te da la opción de cambiar la configuración de tu equipo para regresar a la pelea en la que perdiste inmediatamente. En efecto, ahora es mucho más cómodo jugar.

La verdad es que Star Ocean: The Second Story R es un juego que me ha sorprendido pues solo esperaba el cambio estético y no mucho más. La verdad es que Gemdrops entendió perfectamente dónde había oportunidades de mejora para presentar una experiencia que se sienta más limpia y más simple de llevar con elementos que esperas estén en un juego moderno con toques que se agradecen como la también llegada de la pesca, y el hecho de que los personajes van teniendo conversaciones entre ellos mientras exploras. Hablando de eso, puedes esperar actuación de voces en inglés y japonés en buena parte de los diálogos.

El juego que te volverá fan

Abordar a una vieja serie de RPGs hoy en día suena bastante intimidante. La cantidad de entregas que algunas de estas franquicias lucen en su historia, suele ser una barrera importante para cualquiera. La gran ventaja que muchos pasan por alto es que en su gran mayoría, se tratan de juegos totalmente independientes que no están ligados a precuelas o secuelas. El llevar la palabra “segundo” en su título, podría hacer pensar que Star Ocean: The Second Story R no es una buena puerta de entrada a la IP, sin embargo, te puedo decir que es una más que ideal, al punto de que estoy seguro, te podría volver fan de Star Ocean por la enorme calidad de la obra en la que se basa y sobre todo, por cómo es que los cambios que hace, elevan justamente a la experiencia que se nos está poniendo enfrente. Y no, no necesitas haber jugado nada antes para entrar a este título.

La verdad es que no esperaba que Star Ocean: The Second Story R fuera a ser un producto tan sólido y tan bien logrado en cada uno de sus apartados. Es claro que la gente de Gemdrops son muy fans del trabajo de tri-Ace, pues no solo supieron cómo hacerle tributo de buena forma, sino que entendieron perfectamente en qué puntos lo podían arreglar para entregar un mejor producto que el original, objetivo que creo, todo remake o remaster debería tener. Si estás buscando un RPG de antaño pero que cuente con todas las comodidades de un juego moderno y que además, se vea como nada de lo que hay actualmente en el mercado, acá encontrarás algo de mucho valor. Mismo caso si es que incluso jugaste el título original o su revisión de PSP. Indudablemente le tenemos que aplaudir a Square Enix que esté apoyando este tipo de esfuerzos no tan importantes del lado del comercial, pero sí hechos con bastante cariño y cuidado.