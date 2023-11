Review – WarioWare: Move It!

Inesperada secuela

La manera en la que Nintendo da continuidad y seguimiento a sus propias series es muy complicado de pronosticar. De pronto puede puede que tal o cual franquicia no luzca por años y de la nada, los padres de Mario decidan traerla de regreso con varias entregas muy pegadas entre sí. Para ejemplo de lo anterior tenemos a WarioWare, franquicia de uno de los personajes más queridos de la marca que luego de su importante paso en el Game Boy Advance y Nintendo DS, prácticamente desapareció por un largo periodo sin juegos originales completamente nuevos y ahora, ya en la era del Switch, ha tenido un regreso triunfal que pocos veían venir. Luego del fantástico WarioWare: Get It Together! de 2021, Intelligent Systems está listo para que volvamos a disfrutar de una nueva compilación de micro juegos con WarioWare: Move It!, el cual, básicamente se trata de la primera secuela real de esta IP, pues retoma los conceptos que vimos siendo aplicados en aquel título de Wii.

El uso de los controles de movimiento cuando se estaba lanzando el Wii en la anterior década, tomó por completa sorpresa a la industria entera, haciéndonos creer por momentos, que este era el único futuro. Al final, nos dimos cuenta que en realidad, solo se trataba de una parte más del medio, una que indudablemente ha perdido bastante tracción en los últimos años. Justo cuando todo lo anterior estaba en auge, Nintendo decidió lanzar WarioWare: Smooth Moves, el cual, mezclaba lo mejor de la serie del come ajos, con las capacidades del famoso Wii Remote, dando como resultado un juego bastante especial que creemos, más gente debería de recordar. Ahora, en lo que parece ser el ocaso del Switch, se decide regresar un poco a todas las características especiales de los ya emblemáticos Joy-Con con WarioWare: Move It!, el cual, es una auténtica fiesta de grandes ideas que en todo momento están provocando que una sonrisa se te dibuje en el rostro.

De vacaciones

Muchos podrían pensar que la historia dentro de los juegos de Wario es la cosa menos importante del universo, y a pesar de que en efecto, al igual que en la gran mayoría de franquicias de Nintendo, acá lo que se podría considerar narrativa o cuento, básicamente está en tercer o cuatro término. Los WarioWare siempre han tenido un encanto especial por la forma tan absurda y obviamente divertida, que tienen para justificar que de pronto estemos en medio de toda la locura que representa estar jugando micro juego tras micro juego con todo tipo de artes e ideas que se salen por completo de la caja. En caso de que precisamente estés esperando eso de WarioWare: Move It!, te tenemos excelentes noticias.

En un día totalmente común en Diamond City, Wario de pronto siente un antojo irresistible de hamburguesas de ajo, por lo que acude a su local favorito para comprar un par de decenas de ellas. La verdad es que hasta este momento, no tenía idea de que existiera tal cosa como una “hamburguesa de ajo”, pero tengo que admitir que no suena nada mal. Como sea, nuestro antihéroe favorito llega al establecimiento, ordena sus 20 hamburguesas y se entera de que existe una promoción para ganar un viaje a una paradisíaca isla conocida como Caresaway Island. Para su suerte, no solo gana uno, sino 20 pases para visitar dicho lugar, por lo que contra su voluntad, se le unen Cricket, 9-Volt, Dr. Crygor, Ashley, Mona, Orbulon y en general, toda la pandilla de la serie, para acompañarlo en la nueva aventura.

Al llegar, el grupo se entera de una importante leyenda de Caresaway Island, la cual, involucra a unas rocas mágicas con diferentes capacidades para invocar los poderes del dios de la isla, esto mientras hacen distintas poses mientras las sostienen. Por supuesto, a partir de ese momento, las vacaciones de estos personajes se salen por completo de control y empiezan a ocurrir todo tipo de locuras como por ejemplo, que Wario se convierta en un volcán. Al igual que en otros juegos de la serie, cada que inicias uno de los stages de WarioWare: Move It!, se te presenta un pequeño corto animado para contarte qué estaba o estaban haciendo los personajes involucrados, muchas veces con una historia sin sentido pero brutalmente divertida.

WarioWare: Move It! sabe perfectamente a lo que va y entiende bien la manera en la que siempre ha funcionado la serie a la que representa. Acá lo que de verdad tiene valor, es la manera en la que se intenta justificar la existencia propia de una fórmula tan particular de la manera más absurda posible. Sí, justo de eso se trata, de que las cosas tengan poco sentido al poner a los personajes en situaciones ridículas pero que son muy bien llevadas con una comedia marcadamente japonesa, pero que en occidente hemos aprendido a apreciar. Incluso te diría que esta entrega tiene de los mejores cortos que esta serie ha visto en su ya extendida historia que justamente está cumpliendo 20 años de existencia.

Las capacidades del Joy-Con

Luego de no poder ganar la carrera ni con el Nintendo 64 ni con el Gamecube, los también padres de The Legend of Zelda decidieron darle un giro a su visión de la industria relacionada a nuevo hardware. No más estar intentando tener lo más avanzado, sino mejor usar tecnología ya existente mucho más barata, pero con un giro que la haga especial y novedosa. Dicho movimiento funcionó a la perfección con el Wii y ahora con el Switch, todo va a pedir de boca. A pesar de lo anterior, más de uno nos hemos preguntado ¿qué tanto vale la pena tener características tan especiales en algo como los Joy-Con, si ni el propio Nintendo las está aprovechando? Esa pregunta seguirá en el aire, mientras tanto, podemos disfrutar de algo como WarioWare: Move It! que hace gala de lo que se puede hacer con estos muy particulares controles.

Antes de pasar a contarte sobre las alocadas ideas que tiene WarioWare: Move It! a nivel de gameplay y cómo es que funcionan sus micro juegos, me parece importante aclarar que en temas de estructura, el juego se mantiene altamente tradicional; es decir, tenemos diferentes stages representados por los personajes de la serie, que a su vez, lucen un grupo de juegos que tienes que ir completando. Una vez que superas por primera vez cada uno de ellos, se te abre el siguiente. El museo está de regreso para jugar cualquier reto de manera individual, y existe un stage especial centrado en puro movimiento para hacer ejercicio. ¿Qué hay del multiplayer? Sí está presente con experiencias muy bien logradas, pero no tanto como en WarioWare: Get It Together! En este apartado en especial de la estructura, me parece que Intelligent Systems sí tenía algo de oportunidad para presentar algo mucho más novedoso.

Dicho lo anterior, te cuento que WarioWare: Move It! funciona de manera muy similar a WarioWare: Smooth Moves, en donde antes de cada micro juego, se nos pide hacer cierta pose. Acá, es bien importante mencionar que estamos ante un juego que forzosamente pide el uso de dos Joy-Con por jugador. No se puede jugar con un solo Joy-Con o con algún otro tipo de mando. Cada una de las posturas que te menciono, es colocando las dos manos en ciertas posiciones para poder completar el micro juego que viene. El juego está diseñado para que cuando inicie el reto, los controles estén en el punto que se te había pedido para funcionar correctamente.

Cuando inicias con WarioWare: Move It!, se te hacen un par de peticiones. La primera es colocar los straps o cintas de seguridad a tus Joy-Con, así como encontrar un espacio frente a tu televisión sin obstáculos y si se puede, que estés de pie. Todo esto son sugerencias que el juego te hace para poder funcionar de manera óptima, pues sí es posible jugar sentado, aunque algunos de los micro juegos que requieren de ciertas poses y movimientos, te van a costar muchísimo trabajo y no se van a sentir naturales si no estás de pie. Mi consejo es que dentro de lo posible, sigas las sugerencias que el título te da, pues en efecto, es cuando mejor se desempeña.

A diferencia de WarioWare: Smooth Moves, WarioWare: Move It! se va por poses mucho más alocadas, como una en la que te pide ponerte como si fueras una gallina, las manos sobre tu rostro o por qué no, soltar totalmente los Joy-Con sobre una superficie plana. A partir de este tipo de ideas, el juego empieza a construir su alocado concepto con todo tipo de micro juegos que precisamente te piden moverte en cierta manera dependiendo de la pose con la que iniciaste. Es verdaderamente complicado describir la idea solo con palabras sobre todo para quien no tocó la entrega de Wii, pero para quien sí, te puedo decir que es el mismo concepto, pero multiplicado por tres. Solo te diría que en efecto, en un par de ocasiones sí detecté que los controles no estaban entendiendo de buena forma mi movimiento, haciendo que perdiera injustamente.

El uso tanto de los acelerómetros, giroscopio, HD Rumble y hasta la cámara infrarroja de los Joy-Con es simplemente brillante y hace que algo como WarioWare: Move It!, rompa una especie de cuarta pared cambiando por completo la forma en la que interactuamos con un videojuego. Para ponerte un ejemplo de todo esto te menciono, hay un nivel de jefe en el que nuestro trabajo consiste en voltear cortes de carne que se están cocinando sobre una banda. Los controles de Switch representan a la carne, por lo que los tenemos que dejar sobre una superficie plana que será la plancha de cocina, para nosotros literalmente estarlos girando con nuestras manos cada que se necesite. Sí, tienes que poner los Joy-Con boca abajo, pues recuerda que son los bistecs que estás preparando. Demencial idea.

Desde su nacimiento hace ya 20 años en el Game Boy Advance, la serie de WarioWare nos ha impresionado por su creatividad e ideas que uno simplemente no ve en otro lado. Lo mejor de este asunto es que a lo largo de todo ese tiempo y claro, de todas las entregas que hemos visto, Intelligent Systems ha mantenido la misma filosofía de constantemente sorprende al jugador con formas de interactuar con el título en cuestión, que para nada te imaginabas. ¿Escapar de Link mientras controlas a un Cuco con la pose de gallina? WarioWare: Move It! lo tiene. ¿Reparar caries a animales? WarioWare: Move It! lo tiene. ¿Simplemente lavarte las manos? WarioWare: Move It! también lo tiene. Mi punto con todo esto es que literalmente no sabes con qué te van a salir a continuación, cosa que hace que el sentimiento de sorpresa y diversión, esté más vivo que nunca.

Arte sin igual

Además de sus súper atractivas ideas y geniales conceptos que rompen por completo las convenciones de Nintendo y del propio medio, algo que hizo brillar intensamente a los WarioWare desde el principio, es lo forma tan extraña en la que presentaba sus micro juegos, usando arte de básicamente cualquier lado cuando no sabías si reírte, llorar o solo extrañarte. Justo ese estilo de irreverencia que tiene en sus mecánicas como juego y controles, se vio perfectamente trasladado a la propia estética del título. Para WarioWare: Move It! la tradición se mantiene, pues en temas de presentación audiovisual, la experiencia está por todas partes y sin una línea definida, justo como esperábamos.

Para contar parte de su total y completamente absurda, pero muy divertida historia, WarioWare: Move It! echa mano del tipo de cinemáticas que hemos visto dentro de la serie desde hace ya un buen tiempo; es decir, animación sencilla con un arte mayormente plano lleno de vibrantes colores que claro, tiene como objetivo hacernos sentir que estamos viendo una caricatura. Ahora que lo pienso bien, creo que sería genial que se lanzara una serie animada de las locuras de Wario y compañía, pues es un rostro de Nintendo más relajado y desparpajado, que la gente que no juega demasiado, nunca antes ha visto.

Del lado de las voces, según información no oficial, Wario ya no es interpretado por Charles Martinet. No sabemos bien quién está detrás del personaje en esta ocasión, pero hasta donde sabemos, no es Kevin Afghani, el nuevo Mario. Lo que sí te puedo decir es que el trabajo es bueno y Wario suena completamente como Wario, de hecho, te diría que no noté un cambio marcado ni mucho menos. Importante mencionar que de nueva cuenta, el título viene con voces en español latino por si eres de los que considera esto importante.

Sobre el arte que se usa para los micro juegos, igualmente puedes esperar una auténtica locura que está por todas partes. Recordemos que una de las principales tradiciones de la serie y como te lo mencionaba, elementos que en realidad la pusieron en el mapa, es precisamente que la manera en la que se presentan sus retos, es con imágenes completamente bizarras y muchas veces sin sentido, teniendo un look descuidado y que pareciera haber salido del cuarto de un niño sin mucho talento para dibujar. Todo eso está de regreso en WarioWare: Move It! para deleite de nosotros los fans, por lo que puedes estar tranquilo. Solo te diría que tal vez, me hubiera gustado más de ese humor un tanto más grotesco que se suele usar dentro de estos juegos.

De destacar que WarioWare: Move It! es un título completamente pensado para jugarse en una televisión por todo lo que te mencioné hace unos párrafos. ¿Se puede jugar en portátil? Sí, totalmente, solo que vas a tener que acomodar tu Switch en algún punto en el que alcances a ver lo que pasa en pantalla y a la vez, puedas mover tus brazos. ¿Y qué hay del Switch Lite? ¿Es compatible o no? El juego corre sin problemas en un Switch Lite, el tema es que para poder jugar, tendrás que conectarle sí o sí un par de Joy-Con vía inalámbrica y de alguna manera, colocar a la portátil en un punto en el que pueda estar de pie sin moverse, pues recordemos, la consola no cuenta con una patita de soporte como sí pasa con los otros modelos.

Una feria de grandes ideas

Nintendo está en un momento verdaderamente espectacular. No solo el Switch sigue vendiendo como loco a seis años de su lanzamiento, sino que la expectativa por la llegada de su sucesora está más elevada que nunca. Además de todo lo anterior, tenemos a estudios y a equipos internos y externos, en un punto cúspide de creatividad. En la actualidad no lo vemos de manera tan clara porque lo tenemos en las narices ocurriendo, pero créeme cuando te digo que dentro de unos años más, vamos a voltear hacia atrás para recordar la absurda cantidad de grandes exclusivas que los creadores del NES están lanzando mes con mes. WarioWare: Move It! es una producción menor pero genial, así como una nueva prueba de que el medio tiene que voltear mucho más a productos que no tomen cientos de millones de dólares ni cuatro o cinco años de producción.

La cantidad de grandes ideas que uno puede ver en WarioWare: Move It! es totalmente abrumante. En más de una ocasión me tuve que detener por un momento a pensar cómo es que alguien se le pudiera haber ocurrido algo tan genialmente divertido como colocarte en posición de gallina en un micro juego sobre tapar caries. Entrar a la nueva aventura de Wario y compañía es como entrar a una tienda de dulces de otro planeta en el que todo tiene color y en cuanto lo pruebas, una enorme sonrisa se dibuja en tu rostro por la forma en la que te sorprende. Claro que el producto no es perfecto por la forma en la que pudo haber propuesto algo nuevo a nivel de estructura, pero indudablemente, sus virtudes superan por mucho a sus defectos, haciéndolo otro juego muy fácil de recomendar para cualquiera. Es una locura la cantidad de grandes títulos que solo se pueden disfrutar en Switch.