Review – WarioWare: Get It Together!

De lo simple a lo brillante

Al ser una forma de arte relativamente nueva, seguimos sin saber a ciencia cierta qué tan complejo o qué tan simple puede ser el diseño de un videojuego. Dentro del medio existe la arcana de que todo buen título debe ser muy fácil de abordar, pero complejo de dominar, y si bien, esto no aplica en todos los casos, en muchos justamente nos ayuda a resaltar la belleza que puede tener algo tan simple como pedirle a un personaje que salte frente a nosotros con el toque de un solo botón. Dentro de su propia filosofía de diseño, Nintendo normalmente intenta que justamente, abordar cualquiera de sus obras sea bastante simple, pero que cuando les comienza a rascar, te topas con varias capas de profundidad que denotan la propia complejidad de esa aparente simpleza. Nacido justamente de ideas sencillas de ejecutar, WarioWare se ha convertido en esta saga en donde menos es más y en donde sobre todo, puedes ser testigo de una auténtica hemorragia de creatividad. Ocho años han pasado desde la última entrega original de esta querida serie protagonizada por el antihéroe come ajos, y nos alegra comunicarte que ha valido bastante la pena.

La manera en la que ha venido evolucionando WarioWare como franquicia desde su nacimiento en el Game Boy Advance en 2003, es bastante curiosa, pues en cada entrega, se toma un elemento como mecánica principal para en ella, basar todo el diseño de sus micro juegos. Cosas como el uso de un giroscopio en WarioWare Twisted, la pantalla táctil y micrófono del DS en WarioWare Touched, o el control de movimiento del Wii en WarioWare Smooth Moves, han definido el rumbo de estos juegos. Sí, justo estos llamados “gimmicks” de las consolas de Nintendo, han servido como inspiración pero… ¿qué se haría para el Switch que fuera original tomando en cuenta que dicha plataforma igualmente cuenta con muchas de esas características de las que te hablamos? Pues la respuesta de WarioWare: Get It Together! resultó ser más complicada que solo hacer una mezcla de todo. La buena noticia es que el concepto funcionó, tal vez mejor de lo que nos los esperábamos.

Wario no deja de ser Wario

¿La historia importa en un WarioWare? No, para nada, pero de igual forma, es muy encantador ver cómo es que Nintendo está justificando de alguna u otra manera la existencia de su loco concepto. Los eventos de WarioWare: Get It Together! arrancan con nuestro amado antihéroe sentado en su oficina dentro de WarioWare Inc, terminado de jugar el más reciente juego que la compañía ha creado. Al intentar encender la consola de nueva cuenta, ésta no responde, lo que causa un poco de frustración en el poco paciente Wario, quien decide arrojarla.

Para su sorpresa, esta acción provoca que tanto él, como sus colaboradores, sean absorbidos dentro del juego, dándose cuenta de que está repleto de bugs que intentarán acabar con ellos. Nuestra misión, ayudar a toda la pandilla a poder escapar de este mundo virtual completando todos los micro juegos y niveles de jefes que se nos vayan poniendo enfrente. Sí, una vez más, WarioWare apuesta por una premisa bastante absurda y hasta sin sentido para justificar un poco el por qué estamos en medio de esta colección de juegos. ¿Es necesario tener algo así? La verdad es que no, pero me divierte enormemente ver a Wario y compañía en medio de sus locuras sin sentido.

Hablando de todo esto, te cuento que al inicio de lo que podríamos considerar el nivel de cada uno de los personajes de los que tomamos control, se corre uno de los divertidos cortos animados en donde Mona, 9-Volt, Dribble, Crygor, Jimmy T y compañía, intentan justificar un poco del tema de los micro juegos que estamos a punto de disfrutar. Por supuesto, estas mini aventuras no hacen ningún sentido con lo que está pasando con la supuesta historia del juego, pero no pierden el encanto y muy especial sentido del humor que siempre hemos tenido dentro de los juegos de esta serie. Recuerda, a Wario poco le importa el bienestar de sus amigos, lo que él quiere es hacer todo el dinero posible con los juegos que están creando.

Me parece que a pesar de ser tonta y sin mucho fundamento, la idea general con la que se intenta explicar por qué es que ahora tomamos el control de Wario y compañía para resolver los micro juegos de WarioWare: Get It Together!, funciona de muy buena forma. La idea de ver a estos alocados individuos intentando sobrevivir dentro del videojuego que ellos mimos construyeron, es hilarante y contiene varias bromas que estoy seguro, te sacarán una enorme sonrisa. Digo, esto bajo el entendido de que fiel al estilo de la franquicia, este nuevo juego de Switch se puede sentir fuertemente cargado de cultura japonesa que a más de un occidental, le hará mucho ruido, pero es ahí donde justamente recae parte de la genialidad y sobre todo, originalidad de un juego como lo es WarioWare: Get It Together!.

Reinventando su propia forma

Como ya te lo comentaba al inicio de esta reseña, cada una de las entregas de WarioWare luego de su nacimiento, hacían que gimmicks o ideas no tan usadas generalmente relacionadas con el hardware de las consolas de Nintendo, se convirtieran en todo el fundamento para el diseño de los micro juegos de cada entrega. Estoy seguro que debido a esta filosofía de diseño, fue que el 3DS no tuvo un título original más allá de la genial colección que es WarioWare Gold y claro, el caso tan especial de Game & Wario en el Wii U. Para WarioWare: Get It Together!, el Nintendo EPD en colaboración con Intelligent Systems, partió de dos ideas básicas: el uso de personajes de manera directa dentro de los micro juegos -primera vez que pasa en la serie-, y un muy robusto sistema multiplayer.

Antes de ir un poco más allá, me gustaría aclarar que si bien, una parte bastante importante de WarioWare: Get It Together! tiene que ver con disfrutarlo con más personas a nuestro alrededor, en realidad es una entrega que puedes consumir de gran forma completamente en solitario. Lo anterior lo recalcó por si es que por su comunicación o propio título, tenías la impresión de que es un juego que forzosamente requiere de una o más personas para poderse jugar correctamente.

El modo historia en WarioWare: Get It Together! funciona como normalmente ha funcionado dentro de pasados juegos de la serie. Cada nivel tiene su propia temática como lo es la naturaleza, cultura universal, tecnología, comida y claro, los clásicos de Nintendo con 9-Volt -el favorito de todos nosotros-, cada uno con su boss stage muy particular. Aquí, poco a poco te iras topando con cada uno de los personajes que siempre acompañan a Wario, muchos viejos conocidos y algunos nuevos. Además, tenemos los clásicos niveles de mix y elevadores que pondrán a prueba tus habilidades para resolver los 222 distintos micro juegos que vienen en esta entrega. Como te puedes dar cuenta, en temas de estructura, todo se comporta de forma bastante ortodoxa.

La cosa se empieza a poner mucho más alocada cuando te das cuenta de que cada personaje cuenta con su propia mecánica, control y claro, forma de interactuar con los micro juegos que se te van presentando. Por ejemplo, Wario cuenta con un jet pack que lo deja moverse libremente en el escenario, además de que usando el botón A, puede hacer una de sus características cargas con el hombro ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. No puede atacar hacia arriba o hacia abajo. 18-Volt es un personaje fijo que solo dispara. Mona cuenta con una moto que vuela pero que no se detiene y que además, puede lanzar un boomerang. Crygor puede nadar en el aire para atacar con su cabeza. Orbulon puede disparar un rayo desde la parte inferior de su nave. Y así, cada uno de los 18 personajes que vas desbloqueando, representa a una mecánica de juego distinta.

¿Qué implicaciones tiene todo esto? Demasiadas. La primera se da con el hecho de que el juego te va mezclando de manera aleatoria a los personajes. Es decir, en un micro juego podrás usar a 9-Volt con su patineta que solo se mueve en dos direcciones y que ataca con un Yoyo, y al siguiente, estar usando el moño de Lulu como rotor para poder ganar altura. Sí, la manera en la que cada personaje interactúa con los micro juegos puede distar por completo del resto. Esto genera que siempre te tengas que estar adaptando para ver cómo poder salir adelante. Aquí creo que se ve uno de los puntos más brillantes del diseño de WarioWare: Get It Together!. Podríamos decir que la dificultad de cada micro juego se va ajustando en tiempo real, pues habrá retos que son muy simples de resolver con cierto personaje, pero bastante complicados con otro. La forma en la que se le añade una nueva capa a la profundidad del gameplay del juego, es simplemente brillante, más por lo minimalista que puede ser el concepto y control de cada uno de los personajes.

Sobre el diseño de los micro juegos en sí, puedes esperar lo que normalmente hemos visto de la serie en donde con solo decirte una palabra, deberás de pensar rápido para resolver en un par de segundos, la locura que se está poniendo enfrente. Desde tener que depilar a una estatua, hasta participar directamente en algún clásico de Nintendo, en WarioWare: Get It Together! nunca sabes qué especie de locura te espera a la vuelta la de la esquina. Lo más interesante es la manera en al que se le da variedad a los juegos más allá de que como siempre, van aumentando su dificultad conforme progresas, pues tenemos 222 micro juegos que se resuelven de maneras bastante distintas dependiendo de a cuál de los 18 personajes disponibles estamos usando. Repito, me vuela la mente lo genial que fue la idea de tomar este camino para darle su propia personalidad y forma a Get It Together! si se le compara con cualquier otra entrega de la serie.

¿Extras y multiplayer?

Por su propia naturaleza, los WarioWare son juegos con muchísima rejugabilidad y Get It Together! no es la excepción, pues además de que superar tus propios récords en el modo historia es muy atractivo, este nuevo título cuenta con un sistema de progresión que estoy seguro, tendrá cautivos a los más amantes de juntar cosas dentro de un videojuego. Si a esto le sumas una buena selección de mini juegos extra y un muy bien logrado modo multiplayer, tienes como resultado a una de las entregas de esta franquicia con más cosas por hacer y por ver.

Además del modo historia con sus diferentes niveles tematizados, mixes y los clásicos elevadores compuestos por 222 micro juegos y 18 personajes distintos, tenemos la sección de Crew, en donde podrás gastar las monedas que vayas obtenido en diferentes premios, que básicamente son tarjetas coleccionables de distintos objetos del propio juego. Lo interesante de este sistema es que los premios se los puedes dar a cada uno de los personajes para subir su nivel y así, desbloquear cosas como nuevos colores para sus atuendos o por qué no, arte conceptual, la parte más valiosa a mi parecer. Acá entra una forma de gashapon en donde inviertes dinero sin saber qué es lo que te pueda salir.

Del otro lado tenemos una sección llamada Variety Pack, en donde probablemente pasarás la mayor parte del tiempo, sobre todo si tienes más personas con quién jugar. Seguro recordarás que en pasadas entregas de WarioWare, algunos de sus micro juegos se expandían en lo que llamaban juguetes, que justamente eran versiones agrandadas o más complejas de micro juegos que veías en el modo historia. En Get It Together! tenemos a tres de ellos que aunque no son juguetes como tal, representan el mismo concepto: no dejar que una pelota toque el piso mientras el viento va cambiando, recolectar contratos godínez en lo que parece un runner, así como una especie de clon de Smash Bros. en donde debes sobrevivir de los otros personajes mientras los atacas, son algunas de las opciones bastante adictivas de este título.

Ahora, pasando al tema del multiplayer, te cuento que absolutamente todas las actividades que vienen en WarioWare: Get It Together!, incluido su modo historia, se pueden disfrutar con una persona más cooperando cada quién con un personaje en la solución de los micro juegos. Repito, el juego también se puede consumir en solitario sin problemas, al menos su modo historia y los de los “juguetes” que ya te conté. Lo primero que hay que decir al respecto es que al menos por ahora, no hay opción de jugar a través de internet. Todo funciona de manera local ya sea en una misma consola, o conectándote a otra que también tenga el juego. Una de esas decisiones a la Nintendo que nadie más entiende, sobre todo considerando los tiempos que seguimos viviendo.

Dentro del Variety Pack también tenemos una sección que se llama Party en donde se nos dan varias opciones completamente pensadas para disfrutarse con uno, dos o hasta tres amigos. De aquí, quiero destacar el Duelis Maximus y Rising Star, modos de 1V1 totalmente enfocados al asunto competitivo. ¿Conoces a alguien que se dice muy habilidoso en WarioWare? Aquí es donde podrán saber quién es el mejor, pues se te pone lado a lado a completar los micro juegos de Get It Together!. El fin de semana estuve con mis amigos jugando todos estos modos, y les puedo decir que las retas se pusieron verdaderamente frenéticas.

En caso de que tus visitas no sean muy competitivas que digamos, también hay varios mini juegos muy al estilo de un Mario Party, solo que con todo el estilo de WarioWare en donde se mezclan conceptos como el del Hockey de Aire, por ejemplo, con irte tirando micro juegos de Get It Together!. La verdad es que la cosa se puede poner sumamente divertida. Acá la buena noticia es que cada jugador puede tomar un solo Joy-Con para jugar, por lo que el tema del número de controles se soluciona fácilmente.

Ya para terminar este apartado de los extras, tenemos uno llamado Wario Cup, el cual, consiste de retos diarios muy específicos para ver qué nivel tienes en comparación con otros jugadores alrededor del mundo. Creo que esta podría ser la única funcionalidad online que tiene WarioWare: Get It Together!

Creo que en general podemos decir que el contenido total que viene en WarioWare: Get It Together! es suficiente y ofrece muchísimas opciones para los distintos tipos de jugadores que lo puedan tomar y que claro, lo hacen sumamente atractivo para los que gustan del multiplayer. Claro que es incompresible cómo es que no haya manera de jugarlo a través de internet, pues sobre todo los modos de 1V1, tendrían un gran potencial. Esperemos que al igual que pasó con Super Mario Party, eventualmente también se le sume el poder jugar online.

La delicia de lo absurdo

Algo muy especial de los WarioWare es que su propio estilo gráfico y presentación, nació y va totalmente de la mano de su fundamento como videojuego. La idea original era la de presentar escenarios muy sencillos gráficamente que el Game Boy Advance pudiera cargar en fracciones de segundo para que el ritmo no se perdiera, -cuentan que a Miyamoto fue al que se le ocurrió que los micro juegos fueron apareciendo cada vez más rápido- asunto que le dio libertad a los diseñadores de poner toda clase de imágenes y arte que por momentos, parecen haber salido del cuarto de un niño pequeño. Fiel a la tradición, en WarioWare: Get It Together! te toparás con alocadas representaciones de Wario, parodias de obras de arte y en general, imágenes que hacen poco o nada de sentido pero que tienen un enorme carisma.

A pesar de que si bien, WarioWare: Get It Together! sigue al pie de la letra esta tradición de la serie a la que pertenece y de la que ya te platiqué sobre cómo es presentado cada uno de sus micro juegos, tiene la peculiaridad de darle un cambio al look de sus personajes, pues ahora son participes mucho más directos de toda la acción. Me parece que este estilo chibi que se le dio a Wario y compañía queda perfectamente bien. De inicio, podrías pensar que son modelos en 2D completamente planos, pero si te fijas bien, te puedes percatar de que en realidad, son modelos 3D con volumen, pero que justamente por su dirección de arte, lucen como si fueran estampas sobre un fondo. Si a esto le sumas lo cool que siempre ha sido el diseño de todos ellos, tienes como resultado un juego que luce verdaderamente hermoso.

De lado técnico no tengo ninguna queja. WarioWare: Get It Together! corre a 1080p y a 60 cuadros por segundo cuando el Switch está en el dock, mientras que en modo portátil mantiene ese mismo rendimiento pero en 720p y sí, luce muy bien en la pantalla de la consola de Nintendo, además de que por sus origines, estamos hablando de un juego que se disfruta enormemente en portátil. De igual forma, te cuento que no me topé con ninguna clase de bug o glitch, si a caso, detecté ligeras caídas de framerate cuando estás en alguno de los modos que acelera enormemente la velocidad a la que te van apareciendo de los micro juegos. De ahí en fuera, es una experiencia sumamente limpia.

Otro elemento muy importante para los fans de WarioWare es el de los cortos animados. Al inicio de cada uno de los niveles temáticos protagonizados por alguno de los personajes, se te presentará uno de los icónicos cortos de la serie, en donde vemos a estos individuos en situaciones mayormente absurdas que poco sentido hacen con todo lo demás pero que claro, son tremendamente divertidos por el estilo de humor que manejan. En WarioWare: Get It Together! también se siguió con esta tradición y se nos presentan varias cinemáticas que valen mucho la pena ver a detalle.

Sabíamos que no nos iba a fallar

Vaya 2021 que estamos teniendo. Sigo impresionado con cómo es que a pesar de la pandemia y de todo lo que ha implicado el distanciamiento social etc, la industria del gaming sigue produciendo y publicando como si no hubiera un mañana, y lo mejor de todo es que a excepción de uno o dos títulos, todos los demás han sorprendido con su excelente calidad. Indudablemente ha sido un año un tanto extraño para Nintendo en donde se está apostando por series consideradas como no tan importantes para la marca pero que igual, dan mucho de qué hablar. Una colaboración entre el Nintendo EPD e Intelligent Systems simplemente no podía salir mal y para prueba, el finísimo diseño que nos presenta WarioWare: Get It Together!, título que de nueva cuenta demuestra que la grandeza del medio muchas veces se encuentra en sus puntos que podríamos considerar como más simples.

La idea de tener a 18 personajes distintos que participaran directo en la acción y que éstos fueran cambiando al mismo tiempo que lo hacen los micro juegos, fue simplemente brillante y con una ejecución digna de destacar. Si a esto le sumas todo el estilo de la serie, así como modos multiplayer igualmente muy bien logrados, tienes el hecho de que WarioWare: Get It Together! fácilmente encontrará un puesto dentro de lo mejor de este año, además de claro, ganarse un puesto de honor en el ya muy robusto catálogo de exclusivas que el Nintendo Switch presume a cuatro años de su estreno.