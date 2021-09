WarioWare: Get It Together! llegará a Tetris 99

WarioWare: Get It Together! llegó al Nintendo Switch el pasado 10 de septiembre y, como es una costumbre con los lanzamientos de gran perfil para la consola, Tetris 99 se ha sumado a la celebración. Como seguramente ya se lo imaginan, en unos días se llevará a cabo una nueva Maximus Cup, en donde los jugadores pueden conseguir un tema inspirado en WarioWare: Get It Together!

Este torneo se llevará a cabo entre el 17 y 20 de septiembre. En estos días, todos los jugadores tendrán la oportunidad de obtener 100 puntos, los cuales darán acceso a un tema especial inspirado en WarioWare: Get It Together!, y se podrá usar cada vez que lo alguien lo desee. De igual forma, los mejores 99 jugadores obtendrán 999 monedas de oro para gastar en la eShop del Switch.

Considerando el historial de este juego, es muy probable que en octubre veamos un evento similar, pero enfocado en Metroid Dread, el gran lanzamiento de Nintendo para la segunda mitad del año. En temas relacionados, aquí puedes checar el más reciente tráiler de WarioWare: Get It Together! De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de WarioWare: Touched!

Vía: Nintendo