PlatinumGames quiere llevar Star Fox Zero al Switch

Star Fox Zero llegó al Wii U hace cinco años, con una serie de respuestas mixtas. Sin embargo, hay gente que desea ver este título en el Switch, tal vez con acceso a un esquema de controles más tradicionales. Dentro de este grupo se encuentra Atsushi Inaba, jefe de PlatinumGames, estudio que co-desarrolló esta entrega.

En una reciente plática con VGC, Inaba mencionó que le encantaría ver a Star Fox Zero en el Nintendo Switch, ya que no considera justo que un juego sea inaccesible solo porque la gente no tiene cierta plataforma. Sin embargo, la decisión final recae en Nintendo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Es lamentable que las personas no puedan jugar algunos juegos más antiguos porque no pueden acceder a la plataforma, así que, por supuesto, si es posible, nos gustaría llevar cualquiera de esos títulos más antiguos a las plataformas más nuevas. Depende de lo que esté en el ámbito de la posibilidad real, pero sí, si surgiera la oportunidad, definitivamente es algo en lo que nos gustaría pensar. Lo importante que hay que recordar es que debido a que es la IP de Nintendo, las ideas provienen del mismo Miyamoto-san. Tenemos que respetar lo que Miyamoto-san quiere hacer. Por supuesto, en ese momento hubo mucha discusión entre Platinum y Nintendo, pero si surgiera la oportunidad de traer Star Fox Zero al Switch nuevamente, sería más una cuestión de qué le gustaría hacer en esa oportunidad y, por supuesto, lo respetaríamos de nuevo”

Llevar Star Fox Zero al Switch no solo es cuestión de un simple sí o no, ya que PlatinumGames desea conservar la visión de Shigeru Miyamoto, lo que significa que el esquema de controles, uno de los puntos más criticados del juego, se tendrían que respetar, y esto es algo difícil de lograr sin el Gamepad del Wii U, aunque no imposible.

Vía: VGC