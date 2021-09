Netflix sigue expandiendo su oferta de series basadas en propiedades de videojuegos. Dentro de este catálogo, hace tiempo se dio a conocer que un anime de Tomb Raider ya estaba en producción. Aunque en su momento no se compartió información adicional, el día de hoy se ha revelado que Hayley Atwell será la encargada de interpretar a Lara Croft en esta nueva adaptación.

Por medio de la cuenta oficial de Netflix Geeked, se han compartido los primeros detalles de la serie. Para comenzar, Hayley Atwell, a quien reconocer por su papel como Peggy Carter en el MCU, será la encargada de darle vida a Lara Croft. Atwell previamente se interesó en el papel de este personaje, ya que audicionó para protagonizar la más reciente cinta live action de la franquicia, rol que al final del día fue de Alicia Vikander.

Hayley Atwell is Lara Croft!

Netflix’s upcoming TOMB RAIDER anime series from Powerhouse Animation picks up after the event of Square Enix’s video game reboot trilogy, and will follow Atwell’s Lara Croft in her latest, greatest adventure. pic.twitter.com/4NT02YfuOH

