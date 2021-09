Netflix no solo está creando nuevas series y películas, sino que también está trabajando en diversas adaptaciones de clásicos. No solo en un futuro veremos una versión live action de Cowboy Bebop, sino que un proyecto similar de One Piece ya está en desarrollo. De esta forma, el día de hoy se compartieron nuevos detalles relacionados con estas aventuras en aguas desconocidas para Luffy y compañía.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de esta adaptación de Netflix compartió una imagen en donde podemos ver el título del piloto para esta serie live action de One Piece, así como el logo oficial de este proyecto.

No matter how hard or how impossible it is, never lose sight of your goal. ☠️ どんなに困難で不可能なコトでも、信念を見失うな。#OnePiece #ONEPIECE100 #WeAreONE pic.twitter.com/1PpuyuQvm3

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 3, 2021