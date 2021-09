Netflix anuncia serie de Guillermo del Toro

Actualmente, Netflix y Guillermo del Toro cuentan con una saludable relación, principalmente gracias a la serie animada de Trollhunters. Ahora, el día de hoy se ha revelado que la plataforma de streaming y el director mexicano seguirán colaborando, ya que se ha anunciado Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities, una antología de horror que contará con un gran repertorio del talento de Hollywood.

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities será una serie live action en formato de antología, la cual contará con ocho episodios. Dentro de estas producciones podemos encontrar nombres como Andrew Lincoln, famoso por su participación en The Walking Dead, Essie Davis, a quien reconocerás por Babadook, y Hannah Galway, protagonista de Mrs. America.

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities promises a macabre mashup of genre-defining horror. Here are the cast and creators chosen by @RealGDT to bring these eight episodes to life ⬇️⬇️⬇️

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 2, 2021