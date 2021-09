La eShop ha llegado a América Latina

La semana pasada se anunció que Nintendo ya estaba preparando el lanzamiento oficial de la eShop para América Latina en países como Perú, Colombia, Argentina y Chile. Ahora después de un par de días de espera, se ha confirmado que esta tienda digital ya está disponible en nuestra región con una serie de características que serán del agrado de los usuarios.

Actualmente, la eShop del Nintendo Switch en América Latina cuenta con más de 750 títulos disponibles, en donde encontramos algunos de los lanzamientos más importantes del año, como Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Miitopia, Mario Golf: Super Rush, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD y muchos más. De igual forma, seguiremos viendo nuevos lanzamientos por parte de Nintendo, compañías third party y desarrolladores indie en un futuro.

Esto fue lo que comentó Bill van Zyll, director y gerente general de Latinoamérica en Nintendo of America, al respecto:

“Nos entusiasma enormemente que los gamers de Argentina, Chile, Colombia y Perú puedan seleccionar y adquirir juegos fácilmente para el sistema Nintendo Switch directamente de Nintendo eShop. Seguiremos incrementando el número de juegos en la biblioteca de Nintendo eShop, con títulos para todo tipo de gamers en Nintendo Switch”.

Junto a la librería, la principal característica de este anuncio, es que los productos se podrán adquirir con diferentes métodos de pago regionales y, por fin, los precios estarán en divisas locales. Sin duda alguna, una gran noticia que beneficia a todos los jugadores en América Latina.

En temas relacionados, parece que un nuevo Direct se podría llevar a cabo la próxima semana. De igual forma, alguien ha logrado hackear el Wii Mini.

Vía: Nintendo