No cabe duda alguna que Halo Infinite es uno de los lanzamientos más importantes de Xbox para este año. Originalmente planeado para debutar con las nuevas consolas de Microsoft en 2020, el título se tuvo que retrasar bastante, y ahora que finalmente tenemos su fecha de lanzamiento, la comunidad no podría estar más emocionada. Esto incluye a Cory Barlog, director del premiado God of War.

Barlog es alguien que no tiene miedo de publicar lo que sea en su cuenta de Twitter, y uno de sus más recientes tweets revela que el ejecutivo se compró un Series X para poder jugar Halo Infinite durante su lanzamiento.

series x ✅

halo infinite […waiting…]

❤️ pic.twitter.com/PmzWem4ziX — cory barlog 🖖 (@corybarlog) September 1, 2021

Como era de esperarse, la comunidad ya acuso a Barlog de traicionar a Sony por el simple hecho de haber comprado una consola de la competencia. Anteriormente, Barlog ha criticado la infame “guerra de consolas” y también defendió a su equipo cuando se dio a conocer la noticia sobre el retraso del nuevo God of War para PlayStation 5.

Recuerda, Halo Infinite llegará a Xbox y PC el próximo 8 de diciembre.

Fuente: Cory Barlog