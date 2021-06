Cory Barlog, director de GoW, enfurece por los ataques que recibe su equipo

Hace un par de días se reveló que el nuevo God of War, previamente conocido como God of War: Ragnarok, había sido retrasado hasta el 2022, información que, pese a que ya se esperaba, no deja de ser molesta para algunos jugadores. Junto a esto, también se confirmó una versión para PS4. De esta forma, varias personas han comenzado a insultar y a atacar a varios miembros de Sony Santa Monica en redes sociales, algo que Cory Barlog, director de la más reciente aventura de Kratos, no planea soportar.

Recientemente, Alanah Pearce, escritora en Sony Santa Monica y ex periodista del medio, compartió un par de comentarios, en donde un usuario de internet la atacó por el retraso del nuevo God of War. En respuesta, Barlog emitió una serie de comentarios en donde enfureció en contra de estas personas. Esto fue lo que comentó:

every single human at the studio is there specifically because they are fucking EXCEPTIONAL at what they do. we are better because of them.

hell, I am lucky anyone is willing to lend their talent and intellect to my bullshit.

for some reason they do and I love them for it.❤️

— cory barlog 🖖 (@corybarlog) June 4, 2021