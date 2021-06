Review – Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Cada día es más fácil disfrutar de antiguos juegos en plataformas modernas. Ya sea que alguna compañía decide re-lanzar, crear un port, hacer una remasterización o remake, hoy en día es bastante sencillo entrar a una tienda virtual y obtener un título que llegó al mercado hace cinco, 10, 15 o más años, época en donde tal vez uno no tenía dinero, o quizás cierta persona no había nacido. Sin embargo, esto da pie a una serie de conversaciones en torno a la calidad de estos trabajos. Algunos consideran que simplemente llevar cierta entrega a una nueva generación es suficiente. Otros argumentan que es necesario proporcionar una serie de mejoras y cambios que van más allá de lo visual y sonoro.

Durante los últimos meses hemos visto más y más remasterizaciones, remakes y ports que han vuelto más accesibles juegos que son difíciles de encontrar en su formato original. Ya sea que apenas llegaron a nuestra región, o simplemente se les ha dado una segunda oportunidad en el mercado. Desde la Mass Effect Legendary Edition, pasando por Famicom Detective Club, Wonder Boy – Asha in Monster World, hasta NieR Replicant ver. 1.22474487139… Ahora, a este grupo de juegos se le suma Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster, una propuesta que nos da la oportunidad de redescubrir el que fue el primer juego de la serie en nuestra región.

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster no solo es una forma más sencilla de disfrutar un clásico JRPG, sino que, como su nombre lo indica, es una remasterización que le ha dado nueva vida a los personajes, demonios y escenarios que vimos por primera vez en 2004 en nuestra región. ¿Acaso esta versión logra elevar la experiencia original? ¿El trabajo de remasterización vale la pena? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Tercer impacto

Al igual que otros JRPG populares, la serie de Shin Megami Tensei no tiene una continuidad que los jugadores deben de seguir para entender cada entrega. Esto quiere decir que puedes saltar directamente al tercer juego numérico sin la necesidad de haber experimentado los previos trabajos de Atlus con esta propiedad. De esta forma, Nocturne nos presenta una historia completamente original con un final determinado, y una propuesta muy interesante que rara vez encuentras en este medio.

A menos de una hora de haber comenzado el juego, Shin Megami Tensei III nos presenta un evento cataclísmico que destruye todo Japón, algo que bien podría ser una variante del tercer impacto de Evangelion. Todo el mundo queda en un estado de limbo, prácticamente la humanidad ha sido eliminada, con un par de excepciones, y nuestro silencioso protagonista es uno de los pocos con vida. Sin embargo, para sobrevivir en esta nueva realidad gobernada por demonios y seres del mal, el personaje principal ingiere un magatama, parásito que lo transforma en un Demi-Fiend, conservando su aspecto, pero adquiriendo una serie de poderes demoníacos.

A partir de este momento nuestra tarea será encontrar a Yuko Takao, la maestra del protagonista, y averiguar qué está pasando. Afortunadamente, rápidamente queda claro cuál es la situación en la que nos encontramos. El mundo está en un limbo, y la única forma de crear una nueva realidad es por medio de una gigantesca cantidad de fuerza. Es aquí en donde tenemos la oportunidad de aliarnos con la facción de demonios que más sea de nuestro agrado. Cada acción cometida y conversación importante dará pie a que nuestro protagonista logre formar parte de un grupo determinado, esto es algo que está presente en todo momento, y afectará sustancialmente el final de la historia.

Si bien la sinopsis puede sonar algo sencilla, son todas las interacciones y el mundo que se nos presenta lo que hace de esta aventura algo especial en el género de los JRPG. A diferencia de series como Persona, un spin-off de Shin Megami Tensei, aquí no se nos presenta un hermoso mundo con toques de oscuridad, en donde nuestros amigos son la clave de la victoria. En Nocturne el ambiente es frío, hostil, nihilista y nos da el asiento principal a una historia en donde el corazón humano es corrompido por el caos, la desesperación y el odio. No hay violencia gráfica, o momentos en donde el juego decide sorprender al jugador con algo sumamente inquietante, sino que esta entrega opta por un camino más elegante y sutil, uno en donde el diálogo y la historia evolucionan al grado de llegar a ser deprimente en más de una ocasión.

Sin embargo, Shin Megami Tensei III carece de una fuerte estructura narrativa. Ya que la destrucción del mundo sucede durante los primeros minutos del juego, el ritmo constantemente parece atrapado en un tercer acto. Aunque esto puede funcionar como una gran motivación para el jugador, ya que nos incita a seguir adelante en momentos que parecen ser los últimos de la historia, esto también causa que no exista una buena relación entre los personajes y el mundo con nosotros. Sin duda alguna, esta es una decisión bastante interesante y única en general, pero no es una que tiene un resultado tan bien implementado como Atlus deseaba.

Para acompañar la tétrica historia que Shin Megami Tensei III nos presenta, tenemos un diseño de personajes y demonios a cargo de Kazuma Kaneko, un famoso artista japonés que podrás reconocer por su trabajo en la serie de Persona y Shin Megami Tensei, con Persona 5 Royal siendo su contribución al medio más reciente. Al igual que el JRPG protagonizado por Joker y compañía logra capturar la esencia de un Japón más contemporáneo, Nocturne nos presenta una mirada a la moda de este país a principios de siglo por medio de los pocos personajes humanos que vemos, y un énfasis en los jeans y en la cultura callejera de los jóvenes.

Sin embargo, los demonios y escenarios son lo que se llevan las palmas en esta ocasión. Kaneko hizo un trabajo fenomenal al crear monstruos completamente originales, así como un par de modificaciones a algunas criaturas de varias religiones. Por otro lado, el mundo que fue creado tras la destrucción nos presenta con una versión corrompida de las calles más famosas de Japón. Shinjuku, Ikebukuro y varias regiones de Tokio dejan de lado su bullicio, y vemos zonas vacías, o llenas de almas perdidas, un gran contraste con lo que Persona estaba haciendo a la par.

Si bien la remasterización hace un gran trabajo al presentarnos una versión mejorada de lo que vimos en 2004, el trabajo original sigue presente de gran forma. La esencia de hace 20 años aún se conserva, algo que logra demostrar el fantástico trabajo que Kazuma Kaneko y Atlus lograron poner en los PlayStation 2 de la época.

Shin Megami Tensei III nos presenta una historia que se siente tan fresca como lo hizo hace 17 años. La trama es única y hará que más de uno se quede atrapado en este mundo solo para ver qué más va a suceder. Si bien el cataclismo que ocurre al principio da pie a una serie de eventos sumamente interesantes que pondrán a prueba tu relación con el mundo, esta decisión puede ser contraproducente para las personas que sientan el ritmo algo torpe en más de una ocasión. Por su parte, el fantástico apartado visual va de la mano con el mundo que se nos presenta en esta entrega y es el acompañante perfecto para el apocalipsis.

Pokémon con demonios

Shin Megami Tensei III Nocturne sigue la ya clásica filosofía de “fácil de entender, difícil de dominar”. Esta entrega es un JRPG por turnos con encuentros aleatorios. Es, por definición, un juego clásico con un gameplay que ha estado presente desde los 80s. Sin embargo, esto no es algo negativo, e incluso podría llegar a mencionar que esto se siente casi como un aire fresco en una actualidad en donde la mayoría de estas decisiones son prácticamente obsoletas. Puedo entender si este estilo ahuyenta a más de una persona, pero también es importante mencionar lo divertido y enganchate que el sistema de combate que nos presenta Atlus en este título.

Aunque el combate por turnos parezca bastante sencillo en la superficie, conforme avances en el juego te darás cuenta de todas las capas de complejidad que tiene el sistema, y esto se debe a una serie de factores que harán que pienses cuidadosamente la composición de tu equipo y la forma en que decides atacar a tus enemigos. A diferencia de Persona, en donde tienes el control de un grupo determinado de humanos, en Shin Megami Tensei III tu equipo estará conformado por el personaje principal, quien siempre va a estar presente, y tres demonios de tu elección.

Tomando prestado un par de lecciones del libro de Pokémon y Dragon Quest Monster, aquí puedes hacerte amigo de diferentes demonios, cada uno con diferentes habilidades y estadísticas. Sin embargo, esto no es tan sencillo como puede sonar. Gracias a un comando específico del protagonista, es posible hablar con un enemigo y comenzar una conversación que bien pudo ser una de las inspiraciones de Undertale, ya que necesitas navegar por una serie de pláticas para convencer a tu contrincante de volverse tu aliado. Esto implica dar dinero, un ítem o parte de tu vida. Aunque esto puede ser suficiente en muchas ocasiones, en algunas otras las criaturas que tengas frente a ti simplemente no desean ser tus amigos, escapando con todas las riquezas que le has proporcionado.

Por otro lado, hay demonios que simplemente no se unirán a ti por cuestiones de la historia, naturaleza o tu nivel. Afortunadamente, tienes la opción de fusionar dos criaturas para crear una más poderosa. Si bien esto puede ser una opción en dado caso de que estés jugando en la menor dificultad posible, este elemento se vuelve una necesidad conforme aumentes el reto del juego. Una unión no solo da pie a aliados más fuertes, sino que verás un nuevo diseño, poderes, fortalezas y debilidades. Considerando que cada ser del mal logra obtener todas sus habilidades en un par de niveles, obtener más miembros para tu equipo con el espacio para crecer se vuelve la forma idónea de explorar todas tus opciones.

Ahora, aunque como tal no hay un sistema de trabajos para el personaje principal, si es posible ingerir diferentes magatamas, los cuales te darán acceso a nuevas habilidades, cambiarán tus atributos y modificarán tus fortalezas y debilidades. De esta forma podrás obtener un protagonista con un énfasis en la fuerza bruta, la magia o un equilibrio entre estas dos. Aunque la historia principal proporciona una saludable cantidad de estos parásitos, la mayoría se encuentran resguardados por peligrosos jefes o en tiendas bloqueadas por precios exorbitantes.

Tomando en consideración estos elementos, es hora de ponerlos en acción en los combates. Shin Megami Tensei III nos presenta el sistema Turn Press, en donde es una necesidad el conocer las fortalezas y debilidades de tus enemigos y aliados. Este modo de juego recompensa las acciones correctas y castiga a las equivocadas. En dado caso de tomar ventaja de la debilidad de un contrincante, generarás turnos extra para así crear una cadena de daño. Sin embargo, si por error fallas un movimiento o realizas una acción benéfica para tus rivales, perderás turnos. Esto también aplica para los adversarios, algo que puedes explotar a tu favor usando diferentes habilidades pasivas.

Combinar la captura de demonios, la fusión de demonios, los magatamas y las peleas mediante el Turn Press da como resultado un sistema de combate muy entretenido que siempre te pedirá estar al tanto de tus aliados y contrincantes para aprovechar de la mejor forma las ventajas y desventajas de todos los involucrados en un combate. Esto hará que todos los combates, incluso el más inofensivo, se vea como un reto diseñado para poner a prueba todas tus habilidades de principio a fin.

Featuring Dante of the Devil May Cry series

Si bien el juego vale mucho la pena por si solo, tenemos la ventaja de disfrutar de una remasterización que no solo hace más accesible este título para un nuevo público, sino que introduce varias mejoras, pero al mismo carece de una serie de actualizaciones sustanciales que van más allá de un estilo visual. Afortunadamente es este aspecto el que más trabajo necesitaba. Aunque nadie puede decir que el clásico de PlayStation 2 se veía mal en su momento, hoy en día este apartado se puede sentir algo obsoleto, técnicamente hablando, y aquí es en donde el trabajo de la HD Remaster entra en escena.

Gracias a esta nueva versión del juego, el trabajo de Kazuma Kaneko recibe nueva vida. Los escenarios y demonios, en su mayoría, logran capturar los recuerdos de todos aquellos que disfrutaron de este juego en 2004. Sin embargo, esto simplemente se limita a mejorar la resolución en algunos aspectos, y proporcionar el estilo HD para funcionar en las pantallas modernas, y en ningún momento trata de elevar su estilo, algo que es comprensible considerando que estamos hablando de una remasterización y no un remake.

Sin embargo, esto también da pie a una serie de decisiones algo controversiales. La mayoría de las cinemáticas más impresionantes del juego, como la destrucción de Tokio al inicio del juego, aún conservan su aspecto en 4:3 y se ven sumamente comprimidas, y otras simplemente están escaladas, reteniendo problemas como caídas de frame rate y otros errores técnicos. Si bien el aspecto HD Remaster hace que muchas secciones se vean mejor que nunca, también hace que los errores, bajas texturas, animaciones torpes y otra serie de inconvenientes sean más notorios.

Otro aspecto con resultados mixtos es el sonoro. Por un lado, contamos con un fenomenal trabajo de voz, tanto en japonés como en inglés. Estas grabaciones le da una nueva vida a la historia y personajes que conoceremos a lo largo de la aventura. El trabajo eleva mucho la experiencia y los dos doblajes cuentan con la misma calidad, algo que no siempre sucede con este tipo de juegos, en donde cualquier idioma que no sea el nativo puede sonar extraño y desconectado, por suerte, este no es el caso en Shin Megami Tensei III.

Por otro lado, contamos con un audio comprimido que contrasta fuertemente con los visuales modernos. Si bien este aspecto no es tan notorio en conversaciones y al momento de explorar el mundo, una vez que entras a una batalla podrás darte cuenta inmediatamente de este problema. Parece que en lugar de estar disfrutando de una remasterización, solo escuchas un port y ya.

Afortunadamente, el trabajo va más allá de simplemente mejoras para algunos aspectos visuales y auditivos, ya que se han introducido una serie de cambios en el gameplay que harán la vida del jugador más sencilla. El primero de estos, y el más importante, es una nueva dificultad. Aunque es necesario acceder a la tienda virtual de tu preferencia y descargar este agregado de manera gratuita como si fuera un DLC, la nueva dificultad misericordiosa es perfecta para todos aquellos que se sienten intimidados por la serie de Shin Megami Tensei.

En su dificultad normal, el juego es bastante retador, y si eliges la opción más difícil, bueno, prepárate para ver a tu equipo morir una y otra vez. Sin embargo, al elegir el camino misericordioso podrás disfrutar de este título con menos enfrentamientos aleatorios, enemigos fáciles, y más recompensas y experiencia en comparación con las otras dos modalidades. Gracias a que puedes cambiar de dificultad en cualquier momento y sin penalización, podrás experimentar esta entrega a tu propio rítmico, ya sea con un enfoque en la historia, o con la intención de sufrir en cada momento.

Junto a estos la fusión de demonios ahora nos permite elegir las habilidades que heredarán las criaturas, algo que da pie a la creación de mejores equipos. Por otro lado, las fans de este título en occidente finalmente pueden experimentar la versión Chronicle Edition con Raidou Kuzunoha de la serie Shin Megami Tensei: Devil Summoner, algo que era exclusivo de Japón. Originalmente, en nuestra región el papel de este personaje estuvo a cargo de Dante y su meme de featuring Dante of the Devil May Cry series.

Sin embargo, esto no quiere decir que Dante de la serie de Devil May Cry no esté presente. Aún es posible pelear y agregar a Dante de la serie de Devil May Cry a nuestro equipo, es solo que es necesario pagar por este primero. En una decisión bastante extraña, Dante de la serie de Devil May Cry es un DLC que se puede adquirir por separado en la tienda virtual de tu preferencia, o como parte de la Digital Deluxe Edition. Junto a Dante de la serie de Devil May Cry, también es posible comprar los soundtracks de los juegos principales de la franquicia de Shin Megami Tensei.

Usualmente este tipo de contenido ya viene incluido en un lanzamiento de este tipo, pero Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster restringe estos extras detrás de un muro de paga. Sin duda alguna, una decisión bastante controversial y extraña al mismo tiempo. Si bien el trabajo de remasterización puede sentirse a medias en algunos apartados, esta versión hace un buen trabajo al llevar un clásico de hace 20 años a una nueva generación.

Tan bueno como hace casi 20 años

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster es, en su centro, un juego fenomenal. Su historia y gameplay son fantásticos, y se sienten tan únicos como lo hicieron en 2004. Sin embargo, el trabajo de remasterización deja mucho que desear. El nuevo estilo visual le da vida al juego como no era posible hace casi 20 años, pero algunos apartados no recibieron el trabajo necesario y esto deja en claro varios problemas visuales que no fueron arreglados en esta versión.

El trabajo de voces es magnífico y hace que la historia sea elevada a un nuevo nivel, sin importar si disfrutas de esta aventura en inglés o japonés, pero el audio comprimido, especialmente en los combates, pueden afectar la experiencia de más de uno. Es bueno tener todo el contenido adicional del juego en un solo lugar, pero pagar por ello puede ser un inconveniente para más de uno, especialmente considerando que solo se puede acceder a Dante de la serie de Devil May Cry gastando tus ahorros.

Sin embargo, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster sigue siendo un muy buen juego de principio a fin, y la nueva dificultad hará que muchas personas por fin se animen a adentrarse a este mundo. Ahora solo nos queda aguardar al inminente lanzamiento de Shin Megami Tensei V, solo esperemos que el mundo no se destruya antes de que esto suceda.