Calentando motores para el E3

Después de la cancelación del E3 2020 a causa de la pandemia del Covid, la feria más grande del entretenimiento regresa para ofrecer una experiencia que si bien será remota, contará con una amplia gama de participantes, cuya intención es recuperar la confianza perdida en este célebre acontecimiento.

Como aperitivo previsto para los días 10 y 11 de junio, se llevarán a cabo los show case organizados por Summer Game Fest e IGN, donde comenzará a circular material exclusivo en torno a anuncios y jugabilidad de títulos que ya se han presentado a la comunidad gamer.

Por su parte, el 12 de junio, Ubisoft dará a conocer sus principales novedades y aunque es una realidad que la compañía ha hecho públicas sus intenciones de centrarse en mayor medida a las producciones móviles, no se descarta que pueda exhibir sorpresas que incluyan a sagas olvidadas como Splinter Cell, Beyond Good and Evil 2 y Skull & Bones.

Un día más tarde, Xbox tendrá la oportunidad para demostrar que las adquisiciones de estudios que ha realizado en los últimos años comenzarán a dar los frutos esperados dando cabida a que cese la sequía a mediano y largo plazo de los juegos exclusivos para Xbox Series X|S.

Será muy interesante conocer cuáles serán las nuevas propuestas de Bethesda, la fecha de lanzamiento de Halo Infinite, además de Everwild, título del que Rare presume que será un parteaguas en el medio del entretenimiento. Tampoco hay que olvidar la celebración del 20° aniversario de la marca, lo que hace soñar con una versión mini de la consola original al más puro estilo del NES Classic.

Fiel a su estilo basado en la originalidad, parodia y en la concurrencia totalmente virtual, Limited Run Games realizará su conferencia de prensa el día 14 de los corrientes, haciendo que los fans se pregunten qué nuevas colaboraciones recibirán un tratamiento en formato físico.

La compañía con sede en Carolina del Norte no ha hecho más que sorprender con productos de gran calado que adornan las vitrinas de diversos coleccionistas alrededor del mundo con franquicias como Jak and Daxter, Star Wars, Scott Pilgrim y Castlevania, por mencionar algunas.

Si bien Sony volverá a ausentarse de esta famosa convención, no se descarta que la firma nipona en paralelo realice un evento en línea con el Summer Game Fest, con la intención de mostrar mayores detalles de Final Fantasy VII Intergrade, además del catálogo de producciones planeado para la segunda mitad de este año.

Mención aparte merece la gran N ya que, el 15 de junio llevará a cabo su presentación y promete más de 40 minutos respecto a las novedades que saldrán en el segundo semestre. Asimismo, si los rumores se cumplen y se presenta la anhelada versión de alta gama del Nintendo Switch, causará furor no sólo por las mejoras en el hardware sino por los juegos que la acompañarán en su lanzamiento para explotar las nuevas características.

El presente año se perfila para que los anuncios en el argot de los videojuegos sean espectaculares y nos dejen un buen sabor de boca, apelando a la paciencia para poder tener en nuestras manos un sinfín de experiencias que podremos disfrutar en nuestros hogares durante los próximos meses.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio