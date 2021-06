Una secuela de Bloodstained ya está en desarrollo, pero aún está lejos de ser una realidad

Hace un par de días surgió un reporte por parte de la editorial Digital Bros, en donde se reveló que una secuela de Bloodstained: Ritual of the Night ya estaba en desarrollo. Sin embargo, ni Koji Igarashi, director del juego original, ni 505 Games, quienes publicaron el título de 2019, habían emitido un comunicado oficial al respecto. Afortunadamente, el día de hoy se confirmó que, en efecto, Bloodstained: Ritual of the Night 2 es una realidad.

Por medio de la cuenta oficial de Twitter de Bloodstained: Ritual of the Night, se ha confirmado que una secuela a este aclamado Igavania ya está en desarrollo. Sin embargo, aún falta mucho para ver esta continuación en nuestras manos, ya que el equipo está enfocado en terminar el contenido adicional para Ritual of the Night. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Sobre los informes recientes, 505 Games y ArtPlay están en las etapas de planificación muy tempranas para una continuación de Bloodstained. Sin embargo, los recursos actuales se centran en completar el próximo contenido de Bloodstained: Ritual of the Night. Tenemos mucho planeado para ustedes”.

Regarding recent reports, @505_Games and @ArtplayEN are in very early planning stages for a #Bloodstained sequel. However, current development resources are focused on completing Bloodstained: Ritual of the Night's upcoming content. We have a lot planned for you. pic.twitter.com/yPV0n31gBX — Bloodstained: RotN (@SwordOrWhip) June 4, 2021

Como pudieron ver, aún falta bastante tiempo antes de ver algún tipo de adelanto de este trabajo. De igual forma, no hay muchos detalles a la luz, pero es muy probable que Igarashi regrese una vez más como el director.

Vía: Bloodstained