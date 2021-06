Los fans no están contentos con el anuncio de God of War en PS4

El día de hoy, Sony reveló que, en efecto, God of War 2 ha sido retrasado hasta algún punto de 2022. Aunque esta información no sorprendió a muchos, ya que esto era algo que se rumoreaba desde hace tiempo, lo que sí dejó pasmados a los fans de PlayStation, fue el hecho de que esta secuela llegará a PS4, algo que ha dividido a la comunidad.

Durante las últimas horas, sitios como Twitter se han llenado de comentarios a favor y en contra de esta decisión. Aquellos que se oponen a la versión de PS4 han señalado que esto puede hacer que God of War 2 no alcance su completo potencial en PS5, dejando a los usuarios de la nueva consola con una versión que simplemente corre mejor.

Considerando que estamos hablando de un juego de inicios de generación, no hay que esperar que esta secuela rompa con todo lo establecido con el PS5. A diferencia de Ratchet & Clank: Rift Apart, juego en donde es necesario el SSD para viajar a través de todas las dimensiones de manera instantánea, una parte fundamental de la experiencia, parece que el trabajo de Santa Monica no incluye algo que solo se pueda hacer con el hardware nuevo. De igual forma, no hay algo que indique que una versión para PS4 sea contraproducente para el desarrollo.

Esto fue lo que ha comentado el público.

Me playing god of war if it was only on PS5 VS me playing god of war while it's also on PS4 pic.twitter.com/f4f2QxXl1k

This is a really bad look for PlayStation. It’s totally misled its fanbase with its release plans for these games. SIE should have been up front from the start

I'll listen to the full Hermen Hurst interview, but I'm confused as to why folks are mad.

Everything he shared just made good business sense. You can't abandon the PS4 install base just yet with not enough PS5's in the market. Sony needs to put more games on PC.

— Kahlief “Looking For A Digital Badge” Adams (@Kahjahkins) June 2, 2021