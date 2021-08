Éstos son los estrenos para Netflix en septiembre

Septiembre está cada vez más cerca, y eso significa que el catálogo de películas, series y animes disponibles en Netflix aumentará con un repertorio de agrados originales creados por la plataforma, como una nueva temporada de La Casa de Papel, y obras de otros medios, como Amores Perros. A continuación puedes checar la lista completa:

Series:

-Cómo ser un buen cowboy (1/9/2021)

-Los 100: Temporada 7 (1/9/2021)

-Q-Force (2/9/2021)

-La casa de papel (3/9/2021)

-The Circle: EE. UU. – Temporada 3 (8/9/2021)

-Lucifer: Temporada 6 (10/9/2021)

-Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo: Temporada 2 (14/9/2021)

-Jack Whitehall: Travels with My Father – Temporada 5 (14/9/2021)

-Brooklyn Nine-Nine: Temporada 7 (14/9/2021)

-Jugando con fuego: Latino (15/9/2021)

-Nailed It!: Temporada 6 (15/9/2021)

-Final Space: Temporada 3 (16/9/2021)

-Keeping Up with the Kardashians: Temporada 6 (17/9/2021)

-Sex Education: Temporada 3 (17/9/2021)

-Chicago Party Aunt (17/9/2021)

-Jaguar (22/9/2021)

-Dear White People: Volumen 4 (22/9/2021)

-Reas: Nueva Orleans (24/9/2021)

-¿Cuánto pesa la sangre?: Temporada 2 (24/9/2021)

-Misa de medianoche (24/9/2021)

-Amor 101: Temporada 2 (30/9/2021)

Películas:

-Más allá de la fiesta (2/9/2021)

-¿Cuánto vale la vida? (3/9/2021)

-Alfa (6/9/2021)

-Vinterviken (8/9/2021)

-Kate (10/9/2021)

-Amores perros (10/9/2021)

-Nosotros (10/9/2021)

-El justiciero 2 (12/9/2021)

-El protector (14/9/2021)

-Cuentos al caer la noche (15/9/2021)

-BAC Nord: Brigada Anticriminal (17/9/2021)

-Intrusión (22/9/2021)

-El olvido que seremos (22/9/2021)

-Je Suis Karl (23/9/2021)

-El estornino (24/9/2021)

-Fuimos canciones (29/9/2021)

-Nadie sale con vida (29/9/2021)

-I love you as a friend (29/9/2021)

Animes:

-Kuroko no Basket: Temporada 3 (1/9/2021)

-Yowamushi Pedal (10/9/2021)

-Yowamushi Pedal Grande Road (10/9/2021)

-Baki Hanma (Próximamente)

Documentales y especiales:

-Misterios del Titanic (1/9/2021)

-Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo (1/9/2021)

-Cuenta regresiva: Misión espacial Inspiration 4 (Primera parte 6/9/2021)

-Al descubierto: Punto de break (7/9/2021)

-Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali (9/9/2021)

-Las mujeres y el asesino (9/9/2021)

-Schumacher (15/9/2021)

-Siempre quise ser cowboy (16/9/2021)

-Invasión de clichés de Hollywood (28/9/2021)

-Convergencia: Valentía ante una crisis (29/9/2021)

-Fantasma (30/9/2021)

Películas y series infantiles:

-Kid Cosmic: Temporada 2 (7/9/2021)

-Octonautas: Misión en la Tierra (7/9/2021)

-PJ Masks: Héroes en pijamas: Temporada 3 (8/9/2021)

-A StoryBots Space Adventure (14/9/2021)

-Misión en la nieve: Una película interactiva de You vs. Wild (14/9/2021)

-He-Man y los Amos del Universo (16/9/2021)

-Tut Tut Cory Bólidos: Chrissy al volante (21/9/2021)

-Rainbow High (23/9/2021)

-My Little Pony: Nueva generación (24/9/2021)

-Ada Magnífica, científica (28/9/2021)

-Bob Esponja: Temporada 9 (30/9/2021)

-Patrulla de cachorros: Temporada 6 (30/9/2021)

