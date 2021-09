Pokémon sería “Solo para Adultos” en Europa

Las controversias sobre las loot boxes y los sistemas de apuestas en juegos han causado que las organizaciones gubernamentales de diferentes países comiencen a reevaluar la forma en que se clasifican los videojuegos. En el caso de Europa, esto significa que cualquier título moderno con estos elementos será considerado no apto para menores de 18 años.

Desde 2020, PEGI, el organismo de clasificación en Europa, ha señalado que cualquier instancia de loot boxes o apuestas le otorgará una calificación para mayores de 18 años a cualquier juego. Aquí se menciona que secuencias ambientadas en casinos, salas de juego o hipódromos, no limitándose a cubrir videojuegos donde las apuestas o los juegos de azar son parte fundamental de la historia, serán seleccionadas para este ranking de edad.

De esta forma, Nintendo Life se preguntó qué pasaría si los originales Pokémon Red and Blue tuvieran un re-lanzamiento hoy en día. Recordemos que estos títulos cuentan con un área que es prácticamente un casino, con todo y una máquina tragamonedas. Sin embargo, PEGI ha mencionado que no se vuelven a someter a análisis reediciones de videojuegos, siempre y cuando no se actualicen, modernicen, reinterpretan o alteren de ninguna forma. Esto quiere decir que los clásicos RPG de 1996 podrán salir al mercado hoy en día sin ser considerados juegos para adultos.

Sin embargo, en dado caso de publicar un remake, el incluir esta área de apuestas le otorgará una clasificación para mayores de edad. La única alternativa sería eliminar esta sección por completo. Recordemos que esto ya sucedió. En Omega Ruby y Alpha Sapphire, el Game Corner de Mauville fue eliminado por completo. En un caso más reciente, las máquinas tragamonedas de Celedon City en Let’s Go Eevee y Let’s Go Pikachu ya no están en uso.

Sin duda alguna, este es un detalle muy interesante que nos da una mejor idea del tipo de contenido que no veremos en juegos dirigidos a un público menor de edad. En temas relacionados, se ha revelado un nuevo anime de Pokémon.

Vía: Nintendo Life