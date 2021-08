WarioWare Get It Together! estrena tráiler

Nos encontramos a solo un par de semanas del lanzamiento de WarioWare Get It Together! en Nintendo Switch el próximo mes de septiembre. De esta forma, el día de hoy se ha compartido un nuevo tráiler del título, el cual nos da un mayor vistazo a los adictivos micro juegos que nos ofrece esta experiencia.

El nuevo tráiler de WarioWare Get It Together! está narrado por el mismísimo Wario, interpretado por Charles Martinet. Aquí se nos presentan los micro juegos disponibles, así como a los personajes que podremos conocer en esta experiencia.

WarioWare Get It Together! llegará al Nintendo Switch el próximo 10 de septiembre, y nos presenta el clásico gameplay de la serie, pero con la diferencia de que aquí tenemos un componente multiplayer. Si aún tienes dudas, ya hay un demo del juego disponible en la eShop. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro gameplay de WarioWare: Touched!

Vía: Nintendo