OnlyFans aún permitirá el contenido sexual

La semana pasada se dio a conocer que OnlyFans prohibiría el contenido sexual explícito en su plataforma a partir del 1 de octubre de 2021. Esto dio pie a una serie de controversias y conversaciones al respecto. Después de varios días de incertidumbre, hoy, 25 de agosto, se reveló que esto ya no se llevará a cabo, y OnlyFans seguirá proporcionando un espacio seguro para compartir este tipo de contenido.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, OnlyFans reveló que han asegurado las garantías necesarias para seguir proporcionando soporte para las personas que se dedican a la creación de contenido sexual explícito en este sitio. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021