Review – Redfall

Anunciado durante la E3 de 2021, este juego de Bethesda, desarrollado por Arkane Studios, y con la promesa de parte del director creativo, Ricardo Bare, por continuar con esta tradición de Arkane de entregar un título completamente diferente al anterior pasó por dos ligeras controversias. La primera fue el retrasó de su estreno de 2022 hasta la primera mitad de 2023. La segunda fue la cancelación de la versión de PlayStation 5 debido a la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft. Ahora que tenemos este título en nuestras manos y tras horas de jugarlo, parece que si algo trae Redfall son ganas de continuar generando controversia.

Redfall viene de parte del estudio que desarrolló el reboot de Prey, un juego que, a pesar de ser considerado de culto, fue muy bien recibido por la crítica. En su trailer de presentación nos ofrecieron una historia de conspiración y vampiros en un pequeño y remoto pueblo de Estados Unidos. Un planteamiento que me hizo sentir una vibra tipo Bioshock, sobretodo por el estilo gráfico que se mostró.

En videos posteriores revelaron que habría cuatro personajes con habilidades únicas que se podrían combinar para trabajar en equipo y eliminar hordas de vampiros en una divertida aventura cooperativa hasta para cuatro jugadores en línea. Algo tipo Left4Dead pero con vampiros, ¿suena bien no?

Lamentablemente, desde los primeros momentos con Redfall te puedes dar cuenta de que tanto el aspecto gráfico, como todas estas promesas, se quedaron en el limbo y no lograron concretarse. El planteamiento está ahí, pero algo faltó.

LA PRIMERA GOTA DE SANGRE

El pueblo de Redfall es una isla que fue infiltrada por vampiros que toman control del lugar, levantando un muro de agua al más estilo bíblico alrededor del pueblo y bloqueando la luz del sol para poder deambular a todas horas. Los cuatro personajes que protagonizan el juego son de los pocos sobrevivientes del ferry que intentaba evacuar el pueblo y que termina atascado en el lodoso fondo del mar.

Los detalles de cómo sucedió todo esto los descubrirás conforme vayas jugando, pero tu primer objetivo es regresar al pueblo y encontrar sobrevivientes y un lugar para convertirlo en tu base de operaciones e intentar liberar a Redfall de esta infestación vampírica.

No te daré más detalles porque, a pesar de que la historia es predecible incluyendo sus giros de tuerca, no sería justo privar de todos estos descubrimientos a quienes estén interesados en poner atención a este aspecto del juego. Solo diré que cuando descubres que, existe más de un enemigo a derrotar en Redfall te das cuenta de que en realidad todo eso se trata de una excusa para repetir la misma fórmula de progresión en la historia y extender al máximo las horas que te puede ofrecer este título.

LOS CAZA-VAMPIROS

Jacob Boyer Jacob es el especialista en largo alcance del grupo, con precisión y su capacidad de ocultarse de los enemigos para tomarlos por sorpresa, es le personaje de sigilo. Un francotirador de las Fuerzas Especiales que también fue un mercenario militar privado, su biografía indica que fue un trabajo con “una de esas corporaciones lo que llevó a su unidad a Redfall bajo órdenes misteriosas conocidas solo por sus superiores”.

Las habilidades de Jacob con las armas de fuego mejoran gracias a su “ojo muerto”, el cual le otorga habilidades de puntería más precisas, así como un dispositivo de camuflaje que le permite posicionarse para realizar algunos disparos sobrenaturales. Jacob también puede conjurar un cuervo etéreo para distraer a los enemigos y permitir que sus compañeros de equipo se acerquen mientras él encuentra una nueva posición.

Las habilidades de Jacob son:

Raven – Ordena a tu cuervo que vuele hacia adelante y marque enemigos. Mantener presionado el botón correspondiente hará que el cuervo busque enemigos cerca de ti mientras permanece en su brazo.

Cloak – Activa la gabardina robada de Bellwether y su camuflaje para ocultarte de los enemigos. Atacar desactivará el camuflaje y permitirá que los enemigos vuelvan a ver a Jacob.

Heatstopper – Invoca un rifle fantasmal. Usa la mira para apuntar a los enemigos y luego dispara para causar un gran daño.

Devinder ‘Dev’ Crousley Devinder es un influencer popular en el universo de Redfall, especializado en el campo de la “criptozoología” es decir, este amigo se dedica a buscar criptidos y seres fantásticos como Pie Grande o el Monstruo del Lago Ness. Si bien esto suena si fuera uno de los personajes menos preparados para la batalla contra seres sobrenaturales, Dev tiene algunos trucos bajo la manga gracias a las armas que él mismo construyó.

Dev es un hábil inventor ya que “sus estudios le han otorgado el conocimiento que necesita para fabricar su propio arsenal anti-vampiros”. Dev cuenta con un bastón que emite ráfagas de luz ultravioleta, convirtiendo inmediatamente en ceniza a todos los vampiros básicos en su cercanía. Usar esto para limpiar a un gran grupo de vampiros cuando se acercan demasiado es una de las pocas habilidades que serán útiles en este juego.

Las habilidades de Devinder son:

Arc Javelin – Lanza una jabalina a enemigos o superficies para crear una zona eléctrica que electrocutará a los enemigos cercanos.

Translocate – Lanza un dispositivo de translocación al que puedes teletransportarte presionando el botón por segunda vez. Los aliados pueden usar el terminal de translocación que dejas atrás para seguirte.

Blacklight – Usa el equipo de cámara altamente modificado de Devinder para crear una poderosa explosión de luz ultravioleta que petrifica a los vampiros y aturde a los enemigos humanos.

Remi De La Rosa es una ingeniera especializada en robótica, habiendo aplicado su experiencia en la Guardia Costera para ayudar a desarrollar nuevas tecnologías de búsqueda y rescate. Una misión desafortunada en Redfall justo antes de la invasión vampírica selló su destino, y ahora debe utilizar sus conocimientos en robótica para acabar con las hordas de vampiros.

Remi está acompañada por un pequeño robot llamado Bribón, parecido a los que fabrica Boston Dynamics, un robot diseñado para ser un señuelo, una cobertura y un dron de ataque todo en uno. Puede servir como distracción para que Remi pueda eliminar a los enemigos desde el costado o por detrás.

Las habilidades de Remi son:

C4 Charge – Lanza un dispositivo explosivo que se adhiere a objetivos y superficies. Una vez armado, presione el botón correspondiente para detonarlo.

Siren – Ordena a Bribón que distraiga a los enemigos cercanos, convirtiéndose en un objetivo y absorbiendo daño.

Mobilize – Crea un punto de reunión donde tú y tus aliados se curan con el tiempo.

Finalmente, tenemos a Layla. Ella llegó a Redfall para estudiar ingeniería biomédica y, aunque terminó con un título, también acumuló una gran deuda estudiantil. Se ofreció como voluntaria para un ensayo clínico para ganar un dinero extra, presentándose para un tratamiento justo cuando la legión vampírica atacó. Recibió un golpe que la noqueó y cuando finalmente despertó, se encontró en un mundo nuevo incluyendo algunos superpoderes.

Las manifestaciones telequinéticas de color morado le permiten manipular el entorno que la rodea, empujando y atrayendo objetos con sus poderes, generando escudos y más. También trae un paraguas cargado de energía que sirve para cubrirte de ataques y aturdir a tus enemigos al lanzarlo.

Las habilidades de Layla son:

Lift – Invoca un elevador psíquico que te lanza al aire.

Umbrella – Invoca un paraguas psíquico para bloquear los proyectiles. Presiona el botón de nuevo para liberar una explosión psíquica que daña a los enemigos.

Vampire Ex-Boyfriend – Sí, Layla puede llamar a su exnovio vampiro para que distraiga y ataque a sus enemigos.

¿ES UN RPG, UN FPS, UN MUNDO ABIERTO O TODO AL MISMO TIEMPO?

Cuando se anunció Redfall todo parecía indicar que se trataba de un shooter, pero la verdad es algo complicada. El juego trata de ser un shooter, pero incorpora elementos de RPG como misiones secundarias, un árbol de habilidades que vas desbloqueando con puntos que obtienes cada vez que subes de nivel.

El mapa es un mundo abierto, pero nos encontramos en una pequeña isla que tampoco ofrece una variedad de terreno, mucho menos de biomas. En varias ocasiones se reutiliza la misma ubicación para varias misiones y, si tengo algo bueno que decir al respecto, es que, si bien los enemigos humanos (que son los débiles) reaparecen cada vez que tienes que visitar el mismo lugar, los vampiros importantes no lo hacen.

En una ocasión maté a una vampira que estaba en el sótano del cine y, cuando tuve que regresar a ese lugar horas después, me enviaron al sótano por un bulbo para el proyector con la intención de que me topara con este enemigo que ya no se encontraba ahí.

La inteligencia artificial de tus enemigos deja mucho que desear, en ocasiones puedes caminar al lado de ellos y no te atacarán si no disparas primero, vaya, ni siquiera se darán cuenta de que estás ahí.

Para llegar de un lugar a otro puedes pasar corriendo y, a menos de que se trate de un vampiro que se pueda teletransportar, nunca te alcanzarán. Esto por supuesto hace que el juego sea un poco aburrido al no representar un verdadero reto.

En cuanto a los enemigos existen dos tipos, los humanos y los vampiros. Como lo mencioné, los humanos están casi de adorno y solo aparecerán cerca de safe houses o bases que puedes desbloquear por todo el pueblo o “vigilando”, si se le puede llamar así, una ubicación donde te hayan mandado a hacer algo. Fácilmente puedes ejecutar una cadena de headshots, sobretodo si estás jugando en PC.

Por otro lado están los vampiros. Son más rápidos, persistentes y un poco más inteligentes. Pero la mayor diferencia es que cuando están casi a punto de morir, se hincarán en sufrimiento dándote la oportunidad de clavarles una estaca para convertirlos en una pequeña montaña de cenizas. Si no lo haces a tiempo, recuperarán toda su energía y, eso puede convertirse en una verdadera molestia cuando te atacan en grupo.

Existen vampiros aún más fuertes que podríamos llamar “jefes”. Uno de ellos (The Rook o La Torre) trata de imitar al Nemesis de Resident Evil III, apareciendo de vez en cuando para tratar de frustrar tu avance.

En otra misión, tuve que recuperar un objeto de un barco y cuando lo conseguí llegó un grupo de vampiros liderados por una chica flotante que podía atraparme con unos tentáculos que me jalaban hacia ella para recibir un golpe que reducía bastante mi salud sin que yo pudiera hacer nada al respecto.

Suena emocionante hasta que descubres que todos estos enemigos pueden ser derrotados si encuentras la manera de usar el entorno a tu favor. Me refiero a que a veces no te verán si te asomas para soltar un balazo rápido y volver a esconderte tras una pared, dejar que te persigan alrededor de algún objeto redondo y correr para atacarlos por atrás mientras ellos siguen caminando “detrás de tí tratando de alcanzarte” o simplemente entrando y saliendo por puertas donde ellos tienen problemas para pasar por fallas en las cajas de colisión.

¿QUÉ ATRACCIONES HAY EN ESTE PUEBLO?

Al principio del juego estableces una base principal donde hay una mesa con el mapa del pueblo, aquí puedes seleccionar tu siguiente misión de la historia, pero también te toparás con objetos, notas o incluso recibirás algún mensaje por radio que te hable acerca de una misión secundaria que puedes aceptar y cumplir en cualquier momento.

Quisiera decir que la importancia de las misiones es clara cuando se trata de una misión secundaria o una principal, pero una de las misiones de la historia del juego involucra ir a dejar un reloj sobre la lápida de un ser querido. ¿Pueden imaginar esto? Estás en un pueblo infestado de vampiros y te piden que salgas a pelear y asesinar tanto gente como seres sobrenaturales para ir a colocar un reloj sobre la lápida de alguien. ¡Vaya forma de arriesgar la vida y perder el tiempo! Esto me hace sentir que hasta las misiones estaban planeadas en cantidad pero no dentro del marco de una historia bien estructurada.

En ocasiones el diagrama de avance te despliega hasta tres misiones a elegir para seguir avanzando y tú puedes elegir el orden para cumplirlas. Pensé que esta era una situación parecida a Starfox, donde elegías el camino por el cual querías ir avanzando para tratar uno diferente si vuelves a jugar la campaña, pero no. Tampoco es claro lo que quisieron hacer aquí. Hubiera sido lo mismo mostrar las misiones de manera lineal si de todos modos debo cumplir con todas, ¿otro indicio de algo planeado que no se concretó? Es muy probable.

Si no quieres tomar misiones principales, puedes tomar las secundarias desde el mapa que se despliega al presionar el botón correspondiente en tu control o la letra M en teclado de PC.

También puedes liberar vecindarios petrificando unas estatuas que generan humo rojo que bloquea rutas de acceso y activando generadores eléctricos para entrar en casas de seguridad que puedes usar después para abastecerte y viajar rápido entre bases.

EL VERDADERO CATACLISMO

En cuanto al aspecto visual, Redfall no decepciona… en dejar mucho que desear de nuevo. Los personajes son genéricos y carecen de carisma, el cabello en la mayoría de ellos es como si fuera una plasta de plástico, puedes ver bordes blancos brillar en donde algunos polígonos se unen. Los modelos son sencillos y salir a caminar por Redfall se siente como si las capas de texturas no hubieran cargado más que lo básico, y eso que mi configuración estaba en “épico”.

El día de su lanzamiento hubo una actualización de drivers por parte de Nvidia que, si bien mejoró las circunstancias, no pudo eliminar por completo el hecho de que tan solo correr, genera tartamudeos y saltos de cuadros por segundo, esto es peor aún cuando te encuentras en un área con varios enemigos.

Lo cual, para ser sinceros no es tan seguido porque el pueblo se encuentra prácticamente abandonado, puedes caminar bastante tiempo sin toparte con algún enemigo e ignorarlo si llegas a hacerlo sin que note tu presencia.

Jugué tanto en 1080p como en resoluciones más altas e incluso en formato ultrawide, y algunas de las resoluciones menores a 2K muestran brillos o artefactos al mover la cámara, jaggling que son estas líneas diagonales o bordes redondos que aparecen como si fueran escaleras en lugar de desplegar una línea contínua, popping de polígonos, sobretodo en zonas de rocas o follaje, entre otros errores.

Repito, esto seguía sucediendo después de haber instalado primer parche antes de su lanzamiento y la actualización de drivers que Nvidia lanzó el día de su estreno. Redfall utiliza el Unreal Engine 4, motor gráfico que ha sido estándar durante muchos años y que debería ser dominado por la mayoría de los programadores para evitar este tipo de errores y lograr un apartado gráfico atractivo.

AFORTUNADAMENTE ESTÁS EN GAME PASS

Con el riesgo de dañar la reputación de Game Pass, un programa que considero innovador y que me hubiera gustado que existiera en mi infancia y adolescencia. Lo que puedo decir acerca de Redfall es que, afortunadamente está en Game Pass.

Y hablo de la reputación de Game Pass porque parece que se está convirtiendo en la mejor excusa para lanzar un juego mediocre. “Al fin que está en Game Pass y no voy a gastar lo que cuesta un AAA”.

Aún siendo parte de este programa de Microsoft, Redfall es un juego que recomiendo evitar, hay muchísimas cosas que jugar, incluso dentro de Game Pass que te van a proporcionar más diversión.

Podría decir que la experiencia definitivamente mejoraría con el multiplayer y un trío de amigos que te acompañe pero, ¿por qué jugarías Redfall cuando puedes encontrar lo que este juego promete en títulos como Left 4 Dead de 2008 y su secuela de 2009? El problema de Redfall es que prometió serlo todo y no concretó bien ni un solo aspecto.

Redfall está disponible para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Cloud Gaming y Microsoft Windows.