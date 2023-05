En 2023, las ventas digitales representan la mayoría de los videojuegos vendidos. Pero esto no siempre fue así. De hecho, esto no comenzó realmente hasta la era de juegos de Xbox One y PlayStation 4. Según el CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, perder frente a Sony en esa generación ha puesto a Xbox en desventaja, ya que es poco probable que los propietarios de una marca determinada cambien de plataforma y abandonen todas sus compras digitales. Como resultado, Spencer ni siquiera cree que el próximo juego de rol épico de Bethesda, Starfield, logre que los jugadores de PS5 cambien a Xbox.

En una entrevista del jueves con Xcast, el podcast de Xbox de Kinda Funny, el jefe de Xbox admitió que Microsoft perdió la guerra de consolas de octava generación, calificándola como la “peor generación para perder” ya que fue cuando los jugadores construyeron sus bibliotecas digitales de juegos. Como resultado, Spencer dice que la mayoría de las personas que entran en una tienda para comprar una consola ya están conectadas a un ecosistema y no pueden ser persuadidas por exclusivas de gran envergadura u otros éxitos de plataformas rivales. Señaló que algunos espectadores han sugerido que todo lo que Xbox necesita hacer para ganar es “crear grandes juegos”, y que eso cambiará las cosas. Pero Spencer afirma que eso ya no es cierto.

“No estamos en el negocio de superar a Sony o a Nintendo en la competencia de consolas. No hay realmente una gran solución o victoria para nosotros. Y sé que eso molestará a mucha gente. Pero la verdad del asunto es que cuando eres el tercer lugar en un mercado de consolas y los dos primeros jugadores son tan fuertes como lo son y, en ciertos casos, tienen un enfoque discreto en hacer acuerdos y otras cosas que hacen que ser Xbox sea difícil para nosotros como equipo, nuestra visión es que todos en la consola tengan una gran experiencia y se sientan como ciudadanos de primera clase”, dijo Spencer.

Yendo más lejos, Spencer le dijo al podcast Xcast que incluso si el muy esperado RPG de mundo abierto espacial de Bethesda, Starfield, termina siendo un éxito crítico, eso no cambiará probablemente las cosas a favor de Xbox.

“No hay un mundo en el que Starfield sea un 11/10 y la gente empiece a vender sus PS5. Eso no va a suceder”.

El futuro de Xbox incluye expandir su audiencia

Ahora, no estoy completamente de acuerdo con esto, ya que creo que la gente comprará nuevas consolas para jugar grandes juegos y también creo que Nintendo ha demostrado que incluso si lanzas consolas con poca potencia que no admiten características modernas, lo que realmente importa son tus juegos. El Wii U de Nintendo fue un fracaso enorme y, sin embargo, la compañía se recuperó con el Switch.

También es extraño ver a Spencer afirmar que las bibliotecas digitales son la razón principal por la que las personas no compran las consolas de su compañía en la era de Game Pass, un servicio que básicamente anula cualquier necesidad de tener una biblioteca digital grande y ya establecida para obtener el máximo valor de una nueva Xbox Series X.

Sin embargo, no es ningún secreto que Microsoft ha estado alejándose de centrarse exclusivamente en vender y promocionar consolas, y Spencer vuelve a insinuar esto, diciendo a Xcast que la compañía tiene una “visión única” para el futuro. Si bien la consola Xbox seguirá siendo una parte clave de la marca Xbox, Microsoft quiere hacer juegos disponibles en más plataformas, como teléfonos y PC, para llegar a la mayor cantidad de personas posible.

“La consola es el núcleo de la marca Xbox, sin duda, así que nos centraremos en asegurarnos de que la experiencia en la consola sea impresionante. Algunas personas quieren mantenernos y creer que somos una ‘versión verde mejor de lo que hacen los chicos azules’, y solo voy a decir que no hay una victoria para Xbox al quedarnos en el rastro de alguien más. Tenemos que ir y concretar nuestra propia visión.”, dijo Spencer.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Es evidente que Microsoft necesita hacer algo para mejorar el curso de las cosas, yo creo que a la empresa le interesa más que Xbox se convierta en una app, un marketplace o algo que viva en la mayor cantidad de dispositivos posibles. Lo que está diciendo Phil Spencer aquí me suena más a preparar el campo para aminorar los ataques que vendrán si Starfield no cumple con las expectativas, y con todo el hype y la presión que tiene encima, es muy probable que, aunque obtengamos un buen juego. No se acercará a lo que la gente espera ver.