Marvel’s Spider-Man Remastered será lanzado de forma individual

Desde que PlayStation 5 llegó al mercado, se lanzó una versión optimizada del primer juego de Spider-Man desarrollado por Insomniac Games, con cambios gráficos notorios y también el del rostro del protagonista. Si bien ha sido un lanzamiento bastante bueno, ha estado limitado en cuanto a obtención, dado que solo los usuarios con la versión Ultimate de Miles Morales lo podían obtener.

Sin embargo, ahora que el camino está abierto hacia la secuela, Sony ha estado más flexible y han anunciado que el juego tendrá un lanzamiento individual para quien no quiera gastar en Miles Morales. Concretamente, el título va a tener un costo de $50 USD, y solamente se va a lanzar en formato digital, por lo que tiendas físicas están descartadas.

Por su parte, llegan buenas noticias para quienes tienen sus respectivas copias originales de PS4, pues tanto los juegos físicos como digitales podrán actualizarse a PS5 sin ningún problema, solamente habrá que pagar $10 USD para pasar a dicha versión. No obstante, quienes hayan obtenido el título gratis en PS Plus no tienen forma de hacer la transacción.

Vale la pena mencionar, que no hay fecha de lanzamiento confirmada para esta versión individual pero eso no tiene porque desanimar a los usuarios, puesto que será este mismo mes, así que a lo mucho deberán esperar unos 10 o 15 días más. De igual manera, no se menciona si los dueños de Miles Morales podrán actualizar a Ultimate para adquirir el juego.

Recuerda que Marvel’s Spider-Man está disponible para PS4.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Es una alegría que ya se pueda comprar en esta modalidad para PS5, pues en PC ya está desde hace unos meses disponible. Creo que sí pagaré los 10 dólares para hacer la actualización.