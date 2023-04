PlayStation 5 reporta nuevo éxito de ventas

Desde que la escasez de la pandemia ha terminado, se han puesto con más facilidad a disposición del usuario las consolas de nueva generación, ya sea con Xbox Series X y también PlayStation 5. Y justo desde que están al alcance de la mano, las ventas han crecido de forma bastante positiva para Sony, pues reportan un nuevo récord.

Hace poco se han dado a conocer los más recientes resultados financieros de Sony Interactive Entertainment, mencionando que PS5 ya tiene 38,4 millones de consolas distribuidas en el mundo. Y cómo ya sabíamos anteriormente, este número ha llegado hasta ahí desde los 32 que se reportaron hace algunos meses que corresponden al final de 2022.

Por otro lado, hubo un total de 68,0 millones de juegos vendidos en PlayStation 5 y PlayStation 4 durante el trimestre. Esto es 2,5 millones menos que los 70,5 millones durante el mismo período del año anterior, pero puede deberse a que de momento no hay muchos títulos que hayan salido a la venta durante los últimos tres meses, hablando de exclusivas.

No obstante, también se ha hablado que para este momento se superó en ventas a PS4, hablando concretamente de tiempo en el mercado medido en meses. Y no está de más confirmar, que se superó la expectativa de ventas de consolas que Sony tenía de 19 millones, por lo que no sería una sorpresa que al finalizar el año se lleguen a 60 millones.

Vía: vgchartz

Nota del editor: Sony está yendo a la cima a pesar de que no tienen cartas fuertes de lanzamientos de sus estudios, por ahora solo seguimos con la promesa de Spider-Man 2 para este año y ya. Claro, también va a salir Final Fantasy XVI, pero no me refiero a exclusivos de estudios externos.