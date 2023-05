Director de Disney opina sobre la película de Mario

La película de Super Mario está siendo un éxito a nivel mundial, incluso está llegando a ser dentro de las más taquilleras del mundo, siendo México el país que más está aportando en cuanto a ganancias. Y eso ha hecho que la competencia directa de la empresa, Disney, de sus comentarios sobre como han observado lo que la cinta inspirada en videojuegos generó.

El director y escritor de varias de las películas de la empresa del ratón, Jared Bush, ha dado algunas palabras sobre lo que piensa respecto a la película, comentando que le parece un trabajo destacado y que es una aportación positiva a la animación. Incluso da a entender que le dio su respectivo vistazo, siendo un trabajo que le parece interesante para lo que venga a futuro.

Hi there. Emerging from my writing cave to find a lot of people asking how I feel about Mario cresting the billion mark, and my answer is… ELATED. Love that audiences are turning out in droves for animation. It’s great for everyone. I know many people believe animation studios… pic.twitter.com/gPyJLcVLLo

— Jared Bush (@thejaredbush) April 30, 2023