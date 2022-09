Review – NBA 2K23

Visual Concepts y 2K Games tienen, desde tiempos del Dreamcast, una reputación particular: sus juegos de deportes son de buena hechura. Incluso una serie que era altamente criticada como WWE 2K tuvo buena recepción luego de que el estudio tomara el control completo del desarrollo. Se extraña que exista la opción en sus manos de NFL y sus producciones impulsaron hace años que Sony San Diego puliera lo más posible los juegos de MLB The Show para hacer una competencia increíble.

Sin la licencia de la NFL ni de las Grandes Ligas, su joya de la corona desde hace una década es la serie construida para simular la NBA. El baloncesto profesional ha dado grandes momentos en mano de la compañía con sede en San Francisco, pese a situaciones criticables como la ya constante explotación de un modo pay to win como MyTeam. Con esa reputación, naturalmente, se espera que den grandes momentos en cada entrega. Incluso en un género donde los jugadores estamos (lamentablemente) tener en las tiendas casi el mismo juego cada año.

El numeral de este año termina en 23 y, naturalmente, hablamos del número más mítico en las historia del basket. Lo cual, para muchos, obliga a una entrega importante en esta serie. ¿Logrará NBA2K23 cumplir c0n las expectativas positivas para este juego? Lo veremos a continuación.

La ráfaga del deporte

Es notorio que el juego está más cada vez pensado para el juego competitivo en línea conforme avanzan los años. Para muestra están las novedades más importantes en cuanto a gameplay esta edición. La primera son las bonificaciones de adrenalina que impulsan las habilidades de diversos jugadores, sin considerar gran cosa sus stats, en momentos clave del juego.

En juegos donde la habilidad pura del jugador rival o la ventaja en las características de los oponentes complican la situación, puedes buscar que estos bonus te ayuden al intentar un robo, reaccionar ante un rebote o tapar un tiro. Así, al menos, no sientes que te masacra el rival y empareja el tablero. Quizá por momentos suene un poco ilógico, pero hace el juego más disfrutable y menos frustrante. Especialmente cuando tu modo más importante se fundamenta prácticamente en pagar por tener jugadores con mayores stats.

Otro aspecto interesante es que el juego cada vez fluye mejor. La NBA es un deporte muy dinámico, incluso con reglamentos que hacen el juego más ágil respecto al baloncesto internacional. Con esto en mente, es muy satisfactorio tener un ritmo de juego que impulsa las jugadas ofensivas y las transiciones rápidas hacia adelante. Todo esto acompañado con un control cuyos fundamentos permiten tener jugadas atractivas si aprovechas las ventabas ofensivas que la jugabilidad ofrece.

Hay animaciones renovadas, especialmente en los tiros y las clavadas. Esto se suma al que la serie ha tenido los mejores modelados en los videojuegos del género de la historia reciente. Si el control básico ayuda mucho a tener momentos impactantes, con los comandos avanzados tienes opciones muy diversas y accesibles para hacer de tu equipo una sucursal de los Harlem Globetrotters llenando la duela de fantasía.

Incluso animaciones menos espectaculares a priori como los tiros de campo tienen animación más detallada, así como mecánicas de ejecución más precisas. Tirar con alguien como Stephen Curry se vuelve una delicia cuando le tomas la medida a esta función del juego. No es precisamente una revolución, pero como parte de los obligados ajustes anuales que se agradecen.

Para los fans de la serie esta serie de novedades puede no ser particularmente profunda. Pero es una serie de aspectos que hacen más atractiva y dinámica la experiencia, mientras permite que sea mucho más disfrutable visualmente. Naturalmente para MyTeam hay seguros para garantizar que los stats de las cartas especiales sigan siendo una ventaja, manteniendo el fundamento pay to win del modo. Pero eso no quita que sean detalles de interés y más que bienvenidos.

Dear Basketball

El juego tiene diversos modos clave. Pero el más llamativo es el de MyNBA Eras. Estamos acostumbrados a que las modalidades históricas tengan apenas una selección de equipos clásicos y partidos míticos, sin más añadido que un video especial de presentación. En este caso se ofrece, en cuanto a profundidad, un poco más de lo acostumbrado. No se trata sólo de recordar y revivir momentos clave, sino de tener acceso a situaciones como el draft y una ambientación acorde con la época.

Estamos, por tanto, ante una modalidad que te pone a las riendas de equipos clásicos y te permite tener un control total de los mismos. ¿Te caía mal Michael Jordan en los 90 pero le ibas a Chicago? Mándalo a la banca y haz que Scottie Pippen sea la estrella que merecía en el corral de los Toros. ¿No te tocó la rivalidad de Magic Johnson y Larry Bird? Descúbrela. También puedes ser el mandamás de los Lakers en los años de Kobe y Shaq.

Además de ser un completo dulce para los locos por las historia del deporte y una lección para quienes conocen poco a poco el juego, también es una experiencia muy bien dirigida. Las reglas, las franquicias, los rósters, el diseño visual y hasta los filtros gráficos retratan momentos inolvidables que forjaron el deporte que hoy conocemos. Sin duda es el modo más interesante, aunque no sea precisamente estelar. De igual manera se entiende que, para tener estos equipos clásicos disponibles, han dejado de buscar otras opciones como la Euroliga.

I Believe I Can Fly

Michael Jordan es el jugador más icónico de la historia para la NBA. Podrás discutir si Magic, Bird, Kobe, LeBron, Chamberlain, Dr. J o Pistol Pete es mejor. El emblema de la liga es Air Jordan, MJ o como quieras llamarlo. Es el año de su número, por lo que su era obligado tener un nuevo recuento de su mítica trayectoria.

Jordan Challenges es una modalidad que cuenta con una estructura similar al modo Showcase de WWE 2K. Tenemos una veintena de partidos fundamentales para entender lo que hizo grande al basquetbolista más memorable de la historia. Desde el momento en que llamó la atención como atleta colegial hasta los duelos por el campeonato y el ya célebre Last Dance.

Como en Showcase, los partidos tienen diversas metas a cumplir más allá de ganar los partidos. Esto es un desafío increíble que te pone en los zapatos de Jordan y, además, te muestra lo importante de los logros que el egresado de North Carolina alcanzó. Porque hay retos que la verdad no están nada sencillos. Además, por supuesto, de que está todo acompañado por filtros de video y presentaciones acordes con las diversas épocas en las que jugó el máximo ídolo de la liga.

Para redondear el paquete contamos con una videos documentales que muestran entrevistas con personalidades que acompañaron a Jordan en su camino a la inmortalidad. Un caramelo para los fans del deporte que, por supuesto, muestra la hechura de calidad por parte del estudio y el cuidado tanto al detalle como en el servicio al fan.

Hit’em High

El mejor modo carrera en los videojuegos de deportes es el de la serie NBA 2K. No hay discusión. Mientras EA hace telenovelas que de milagro funcionan o sólo te duran un cachito de temporada, con 2K Games hemos tenido un trabajo espectacular en este sentido. Incluso con Spike Lee dirigiendo la narrativa hace algunos años. Aunque francamente la vara está muy baja y basta un poco de creatividad con una pizca de empeño superar a la competencia.

Tu personaje es, naturalmente, un novato. Un jugador con potencial que, en esta edición, no es precisamente el más talentoso de su generación colegial. Pese a ello te eligieron a ti antes que al estelar de la clase. Lo cual genera una rivalidad con dicho jugador, toda vez que la propia afición de tu equipo no está precisamente contenta con la oportunidad que te dieron.

Este modo combina funciones online en el Barrio, el cual es un hub donde te encuentras con otros jugadores online con quienes puedes tener retas callejeras. También te permite comprar aditamentos cosméticos (con moneda que puedes adquirir con dinero real, claro) para ponerle estilo a tu atleta. Incluso en las calles del vecindario puedes hablar con NPCs para cumplir retos u objetivos que te den beneficios mayormente estético.

Sin embargo, por supuesto, el verdadero reto está en la duela profesional. Debes, primero, ganarte tu lugar en el equipo. Luego establecerte como una estrella haciéndote con el cariño de la afición. Todo acompañado de cinemáticas y diálogos que si bien no son revolucionarios, si superan por mucho a las ya tradicionales preguntas y respuestas en puro texto que suelen darnos otras franquicias.

La trama no es lo mejor que verás en cuanto a argumento, pero se nota que le metieron trabajo y sirve muy bien para ponerte en la piel de un jugador profesional. Incluso las conferencias de prensa post partido, la parte más tediosa de estos modos, tiene algo de onda con los intercambios de preguntas y respuestas animados, con voces completas. Un alto estándar se mantiene y eso siempre se agradece.

La tarjeta de crédito es el sexto hombre

MyTeam, como todos los modos inspirados en el Ultimate Team de EA, será hoy y siempre materia de polémica. Sí, es injusto tener que invertir dinero en un juego adquirido a precio completo para tener siquiera una oportunidad competitiva. Pero cuando más de la mitad de las ganancias que estos juego generan provienen de estas funciones, es claro que no se van a ir pronto… si es que se van algún día.

Estamos, por supuesto, ante una modalidad donde todo lo que tienes se deriva de una tarjeta obtenida en sobres al azar. No sólo tus jugadores. También tu logo, tu uniforme, tu cancha, tus tenis. Incluso el tablero donde haces apuntes tácticos viene en un paquetito. Sí, hay posibilidades de que ganes más fácil nuevos sobres jugando, con algunas victorias contra la inteligencia artificial. Pero incluso a nivel de mecánicas todo está armado para que sea el valor de las cartas lo que defina las ventajas en la duela, incluso desbalanceando enormemente los partido.

De todos los modos competitivos que funcionan con tarjetas coleccionables estamos ante el que más necesita de una inversión con dinero real para competir. Punto. Lo cual es decir considerando que tiene enfrente a monstruos de la codicia corporativa como el FIFA Ultimate Team. Novedades como el juego cooperativo o los duelos con reglas especiales dejan de brillar tanto cuando consideras que tienes que sacar la tarjeta de crédito si no quieres que te aplasten.

La inteligencia gana campeonatos

El juego mantiene los modos clásicos para ser un gerente general y dirigir las riendas de tu equipo desde la oficina hasta el vestidor. Puedes realizar con detalle los entrenamientos y cuentas con cameos de la G-League (competencia donde están los Capitanes de la CDMX que sirve para desarrollar talentos) en caso de que quieras algún refuerzo. No es tan detallado en las posibilidades como los juegos de gerencia puros (como Football Manager). Pero sí tienes un control casi absoluto de todo lo que pasa en la organización.

Además de los equipos actuales, los clásicos y los selectivos tanto contemporáneos como históricos, el juego cuenta con equipos de la WNBA. Más que una cuestión de corrección política esta inclusión tiene una lógica comercial: la liga es popular en Estados Unidos y jugadoras como Sue Bird son celebridades. Naturalmente sus stats y habilidades son acordes a las posibilidades que estas atletas tienen, lo que permite un juego mucho más técnico en cuanto a rotación de balón, apertura de espacios y precisión en los tiros de campo. Una experiencia diferente que vale la pena.

Jugamos el título en Xbox One y Xbox Series S. Hemos de decir que en la anterior generación el detalle del modelado llega a superar a juegos de la actual. En las consolas nuevas la experiencia visual es increíble, con el nivel de detalle siendo un factor vital para el mayor disfrute del juego.

A esto hay que sumar que la presentación del juego es infinitamente superior a todos los demás juegos del género. Videos de presentación y hasta trivias interactivas en la pantalla de carga. Recreación de las ceremonias previas al partido. Paquetes gráficos y de producción que superan a muchas cadenas televisivas. Es una experiencia espectacular que además cuenta con narración en español… castellano. Aunque bueno, es el país de los hermanos Gasol, Ricky Rubio y otros célebres baloncestistas.

23

NBA 2K23 es el juego deportivo que mejor se ve y mejor se juega hoy en día. Punto. Es una experiencia increíble cuando tienes en los controles a leyendas del deporte global y les sacas provecho para hacer jugadas espectaculares que resaltan aún más gracias al buen trabajo gráfico que los desarrolladores han realizado. Esto sumado a modos increíbles que te convierten en una potencial estrella o que te convierten en el responsable de reescribir la historia.

NBA 2K23 también es el juego deportivo donde más se abusa de las microtransacciones. El pay to win más podridamente descarado del género donde no pagas por ponerle nombre al equipo simplemente porque no han podido. Todo está en venta. Súmale a los pagos que puedes hacer por detalles estéticos en el modo carrera y entenderás por qué estas funciones no se van: son garantía de mucho dinero nuevo en las arcas de la compañía.

Estamos, pese a todo, a un juego más que recomendable. Un dulce a los ojos, al oído (si te gusta el hip hop, como es costumbre) y en los mandos. Es una pena que cada vez se explote más el potencial de pagar para ganar, pero al menos no es necesario en modos valiosos como el MyNBA, la temporada, el de GM o la carrera de un jugador. Si bien las adiciones al gameplay no son revolucionarias, la franquicia representa un disfrute único que vale mucho la pena. Siempre que no contemos, por supuesto, con el abuso en el pay to win.